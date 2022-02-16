https://ru.sputnik.md/20220216/mir-za-sutki-vozvraschenie-s-ucheniy-kompensatsiya-printsa-i-situatsiya-s-covid-48970502.html

Мир за сутки: возвращение с учений, компенсация принца и ситуация с COVID

Мир за сутки: возвращение с учений, компенсация принца и ситуация с COVID

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-02-16T09:11+0200

2022-02-16T09:11+0200

2022-02-16T09:56+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Минобороны России сообщило о том, что эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост и направился в пункт постоянной дислокации после плановых учений в Крыму."Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД после завершения плановых учений", – цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.Сообщается, что личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки.Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей. По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.Британский принц Эндрю заплатит компенсацию за прекращение дела о насилииОбвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней британский принц Эндрю выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) по внесудебному соглашению, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mirror, получившей информацию у источников, близких к королевской семье.Ранее стало известно, что принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей Вирджинией Джуффре. Кроме того, принц Эндрю заявил о намерении пожертвовать существенную сумму на благотворительность в поддержку жертв насилия.Тем не менее газета предполагает, что из 12 миллионов фунтов стерлингов лишь 2 миллиона пойдут на благотворительность, а оставшиеся 10 миллионов достанутся лично Джуффре.По словам источников британской газеты, существенное давление на принца Эндрю оказали королева Елизавета и принц Чарльз, именно они настаивали на том, чтобы он урегулировал дело до суда.Как сообщают источники, несмотря на соглашение, принц Эндрю по-прежнему отстаивает свою невиновность и "верит, что сможет найти способ вернуться в общественную жизнь".Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 415 миллионов.На утро 16 февраля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 415 114 723. Из них 5 836 409 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (78 036 352). Следом идут Индия (42 692 943) и Бразилия (27 677 468).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (21 886 335), Великобритания (18 521 452), Россия (14 267 875), Турция (13 079 683), Германия (12 692 053), Италия (12 205 474) и Испания (10 707 286).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 4 785 138 случаев заражения, в Румынии – 2 596 269.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 487 283. Во вторник профильное министерство сообщило о 1720 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 982, выздоровели 445 553 человека.

https://ru.sputnik.md/20220215/voyska-armia-rossia-vozvraschayutsya-mesta-dislokatsii-48946484.html

https://ru.sputnik.md/20220114/skandal-britanskyi-prints-endryu-48016663.html

https://ru.sputnik.md/20220215/chto-nuzhno-sdelat-cheloveku-spustya-2-3-mesyatsa-posle-togo-kak-perebolel-covid-48968428.html

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в мире