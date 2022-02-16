https://ru.sputnik.md/20220216/moldova-vstupayut-silu-novoe-reshenie-komissii-48968120.html

В Молдове вступают в силу новые ковидные ограничения

В Молдове вступают в силу новые ковидные ограничения

В спецкомиссии накануне пересмотрели ковидные ограничения в связи со снижением заболеваемости коронавирусом.

2022-02-16T07:30+0200

2022-02-16T07:30+0200

2022-02-16T07:30+0200

в молдове

молдова

ограничения

коронавирус

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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В Молдове начиная с 16 февраля вернутся к определению цветовых кодов в районах, муниципиях, территориальных образованиях в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Такое решение было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).Таким образом, аннулируется постановление комиссии от 22 января 2022 и года и решено вернуться к решению от 22 сентября 2021 года с незначительными изменениями.Цветовой код будет присваивать Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ). Затем Территориальные комиссии в течение 24 часов должны собраться и ввести соответствующие коду опасности ограничения.Также теперь COVID-сертификат не надо предъявлять при входе в любые закрытые помещения. Этот документ будет обязателен для посещения заведений общепита, в населенных пунктах, где действует "красных код". Ранее было введено решение, что сертификат нужен для посещения всех учреждений, кроме предоставляющих существенно важные услуги, такие как продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, кредитные организации, страховые организации, офисы коммунальных служб, пункты обмена валют, почтовые отделения, пункты вакцинации, медицинские организации, зоомагазины.Решение вернуться к прошлому постановлению было принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19 на 40%, а смертности на 38,8%.Как говорится в документе НЧКОЗ, в Молдове штамм "омикрон" составляет 62% от зарегистрированных новых случаев.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применялось с 22 сентября 2021 года на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю. Из-за серьезного роста случаев в стране с 20 января в Молдове было приостановлено действие этого постановления и введен "красный код".С 16 февраля в республике вновь вернутся к системе введения ограничений территориальными комиссиями на основе заболеваемости в районах:

https://ru.sputnik.md/20220215/kishinev-novye-ogranicheniya-covid-19-48947854.html

https://ru.sputnik.md/20220215/covid-v-moldove-novykh-sluchaev-menshe-smertnost-vyshe-48956394.html

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в молдове, молдова, ограничения