https://ru.sputnik.md/20220216/moldova-zapuskayut-obnovlenie-sistemy-passazhir-perevozok-48982817.html

За подорожанием - обновления: что ждет систему пассажироперевозок Молдовы

За подорожанием - обновления: что ждет систему пассажироперевозок Молдовы

Следующим шагом молдавских властей после повышения тарифов на пассажироперевозки станет обновление сферы этих услуг.

2022-02-16T13:10+0200

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транспорт

андрей спыну

перевозки

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В Молдове запускают масштабную программу обновления системы пассажирского транспорта. Об этом на пресс-конференции в среду объявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.По его словам, план модернизации будет основан на партнерстве между властями и транспортными операторами. Чтобы воплотить задуманное, Министерством разработан обширный план, который предусматривает следующие шаги: Ранее Спыну объявил о росте тарифов на пассажирские перевозки. Для национальных маршрутов подорожание составит 10 банов за километр, а для районных – 20 банов. Напомним, ранее транспортники объявили протест, требуя повышения тарифов. Порядка 90% маршрутов приостановили работу в ходе трехдневной забастовки автоперевозчиков.

https://ru.sputnik.md/20220216/spynu-tarif-passazhirskie-perevozki-48978720.html

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в молдове, молдова, транспорт, андрей спыну, перевозки