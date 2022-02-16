За подорожанием - обновления: что ждет систему пассажироперевозок Молдовы
13:10 16.02.2022 (обновлено: 13:26 16.02.2022)
© Sputnik / Anatolii KiriakПротест автоперевозчиков в Кишиневе
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Следующим шагом молдавских властей после повышения тарифов на пассажироперевозки станет обновление сферы этих услуг.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В Молдове запускают масштабную программу обновления системы пассажирского транспорта. Об этом на пресс-конференции в среду объявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
По его словам, план модернизации будет основан на партнерстве между властями и транспортными операторами.
"Перевозки обеспечивают многие частные операторы, поэтому мы хотим, чтобы они были нашими партнерами. Мы приложим реальные усилия и ждем, что операторы будут готовы увеличить свои инвестиции и будут больше уважать клиентов", - заявил Спыну.
Чтобы воплотить задуманное, Министерством разработан обширный план, который предусматривает следующие шаги:
1.запуск программы поддержки операторов по обновлению автомобильного парка (предоставление фондов, поддержки для инвестиций, субсидирование из госбюджета, чтобы закупить новые современные автобусы, снижение налогов на ввоз новых микроавтобусов и другое);
2.запуск национальной программы по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозками, в том числе в службах такси;
3.цифровизация и налогообложение за счет внедрения системы управления, интегрированной в транспорт (электронный билет, GPS и электронная маршрутизация. Будет назначен новый госсекретарь Агентства автотранспорта, ответственного на за цифровизацию);
4.изменение методики расчета стоимости проезда пассажиров и автобусов в зависимости от критериев комфортности, безопасности, а также с учетом роста цен на нефть. Будет проведена дифференциация тарифов, предложен механизм утверждения тарифа по договоренности местной власти с транспортниками;
5.оптимизация маршрутов (многие необходимые еще не проложены, графики не соблюдаются, 33% маршрутов не выполняются). На районном уровне этот показатель составляет 16%;
6.модификация транспортного кодекса (начиная с осени 2021 года власти ведут переговоры со всеми заинтересованными и находятся на завершающей стадии внесения изменений в законодательство);
7.разработка стратегии мобильности, которая должна включать все виды транспорта.
Ранее Спыну объявил о росте тарифов на пассажирские перевозки. Для национальных маршрутов подорожание составит 10 банов за километр, а для районных – 20 банов.
Напомним, ранее транспортники объявили протест, требуя повышения тарифов. Порядка 90% маршрутов приостановили работу в ходе трехдневной забастовки автоперевозчиков.
Напомним, ранее транспортники объявили протест, требуя повышения тарифов. Порядка 90% маршрутов приостановили работу в ходе трехдневной забастовки автоперевозчиков.