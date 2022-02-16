https://ru.sputnik.md/20220216/moldove-otlichnikam-uprostyat-postuplenie-na-masterat-48995908.html
В Молдове отличникам упростят поступление на мастерат
В Молдове отличникам упростят поступление на мастерат
Выпускников лиценциата с самой высокой успеваемостью будет зачислять без конкурса.
2022-02-16T17:15+0200
2022-02-16T17:15+0200
2022-02-16T17:24+0200
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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Обладатели дипломов лиценциата с общим баллом как минимум в 9,01 получат возможность поступить на мастерат в университеты Молдовы без конкурса. Такое решение было одобрено в среду на заседании кабинета министров. Документ устанавливает основные требования к приему студентов и подготовке дипломных работ, а также общие правила организации очной, заочной и дистанционной форм обучения.Согласно регламенту, во вступительном конкурсе могут принять участие граждане Молдовы, обладающие дипломом о получении высшего образования или другим равнозначным документом. Также будут приниматься иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие степень бакалавра на основании межгосударственных договоров, а также индивидуальных договоров на обучение. Высшие учебные заведения разработают план приема на каждую магистерскую программу.Сколько учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю>>>На сколько вырастут стипендии для школьников и студентов>>>Власти утвердили размеры правительственных стипендий>>>
https://ru.sputnik.md/20220210/rossia-vuz-uvelichenie-kvota-inostrannye-student-48768468.html
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в молдове, молдова, поступление, абитуриент, вуз
В Молдове отличникам упростят поступление на мастерат
17:15 16.02.2022 (обновлено: 17:24 16.02.2022) Подписаться на
Выпускников лиценциата с самой высокой успеваемостью будут зачислять без конкурса.
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Обладатели дипломов лиценциата с общим баллом как минимум в 9,01 получат возможность поступить на мастерат в университеты Молдовы без конкурса. Такое решение было одобрено в среду на заседании кабинета министров.
Документ устанавливает основные требования к приему студентов и подготовке дипломных работ, а также общие правила организации очной, заочной и дистанционной форм обучения.
Согласно регламенту, во вступительном конкурсе могут принять участие граждане Молдовы, обладающие дипломом о получении высшего образования или другим равнозначным документом.
Также будут приниматься иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие степень бакалавра на основании межгосударственных договоров, а также индивидуальных договоров на обучение.
Высшие учебные заведения разработают план приема на каждую магистерскую программу.