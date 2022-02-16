https://ru.sputnik.md/20220216/nato-prodolzheniye-dialog-rossia-48981205.html
НАТО готова к продолжению диалога с Россией – Столтенберг
НАТО готова к продолжению диалога с Россией – Столтенберг
Генсек НАТО заявил, что Альянс направил Росссии предложения по безопасности и ожидает ответа.
2022-02-16T12:49+0200
2022-02-16T12:49+0200
2022-02-16T12:55+0200
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Перед началом двухдневного заседания глав Минобороны НАТО генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс ждет ответ России на свои предложения по безопасности и выражает готовность продолжать диалог, передает РИА Новости.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 февраля сообщил, что российская реакция на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована.
https://ru.sputnik.md/20220215/pochemu-preduprezhdenie-gosdepa--ne-tolko-amerikantsam-no-i-grazhdanam-moldovy-48964279.html
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в мире, нато, йенс столтенберг
НАТО готова к продолжению диалога с Россией – Столтенберг
12:49 16.02.2022 (обновлено: 12:55 16.02.2022) Подписаться на
Генсек НАТО заявил, что альянс направил России предложения по безопасности и ожидает ответа.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik.
Перед началом двухдневного заседания глав Минобороны НАТО генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс ждет ответ России на свои предложения по безопасности и выражает готовность продолжать диалог, передает РИА Новости
.
"Мы слышим вызывающие определенный оптимизм сигналы из Москвы о готовности к продолжению дипломатических усилий. Это то, к чему постоянно призывает и НАТО. Мы готовы к диалогу. Мы направили России наши предложения по безопасности, и мы ждем ответ на них и выражаем готовность и открытость к диалогу", – сказал он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 февраля сообщил, что российская реакция на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована.