https://ru.sputnik.md/20220216/nato-prodolzheniye-dialog-rossia-48981205.html

НАТО готова к продолжению диалога с Россией – Столтенберг

НАТО готова к продолжению диалога с Россией – Столтенберг

Генсек НАТО заявил, что Альянс направил Росссии предложения по безопасности и ожидает ответа.

2022-02-16T12:49+0200

2022-02-16T12:49+0200

2022-02-16T12:55+0200

политика

в мире

нато

йенс столтенберг

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Перед началом двухдневного заседания глав Минобороны НАТО генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс ждет ответ России на свои предложения по безопасности и выражает готовность продолжать диалог, передает РИА Новости.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 февраля сообщил, что российская реакция на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована.

https://ru.sputnik.md/20220215/pochemu-preduprezhdenie-gosdepa--ne-tolko-amerikantsam-no-i-grazhdanam-moldovy-48964279.html

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в мире, нато, йенс столтенберг