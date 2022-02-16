https://ru.sputnik.md/20220216/nato-vozmozhnost-razmescheniye-boevye-gruppi-chernoe-more-48999758.html

НАТО рассматривает возможность размещения новых боевых групп в Черном море

НАТО рассматривает возможность размещения новых боевых групп в Черном море

Решение о рассмотрении размещения новых боевых групп в Восточной Европе приняли главы минобороны НАТО

2022-02-16T20:45+0200

2022-02-16T20:45+0200

2022-02-16T20:45+0200

нато

черное море

размещение

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Решение о рассмотрении размещения новых боевых групп в Восточной Европе приняли главы минобороны НАТО, передает РИА Новости. Об этом стало известно из заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны Североатлантического блока.Столтенберг уточнил, что такие группы могут быть размещены в регионе Черного моря.Ранее стало известно о том, что Североатлантический альянс принял предложение военных разместить многонациональные контингенты на востоке Европы, речь может идти о Румынии, Болгарии и Словакии.Среди стран, которые выделят войска для контингентов, отдельно отмечаются США и Франция. По данным агентства, в кругах альянса заявляют, что усиление присутствия - это "реакция на поведение России".Между тем переброска в Румынию войск США и других стран НАТО уже началась.На военной базе Михая Когэлничану в Румынии президент Клаус Йоханнис и глава НАТО Йенс Столтенберг сделали ряд заявлений, касающихся размещения сил НАТО в Румынии. Йенс Столтенберг заявил о возможном увеличении присутствия сил НАТО на территории Румынии.Столтенберг заверил Йоханниса в том, что в случае необходимости НАТО готово действовать быстро и решительно."Мы готовы действовать. Президент США объявил, что готов выделить еще 8500 военнослужащих для сил реагирования НАТО, которые смогут быстро оказаться в Румынии, если в этом будет острая необходимость", — сказал Столтенберг.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ru.sputnik.md/20220216/shvetsiya-podtverdila-chto-ne-namerena-vstupat-v-nato-48980376.html

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нато, черное море, размещение