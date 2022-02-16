https://ru.sputnik.md/20220216/novye-podrobnosti-v-dele-muzhchiny-yakoby-zamanivavshego-detey-v-svoyu-mashinu-49005403.html

Новые подробности в деле мужчины, якобы заманивавшего детей в свою машину

Новые подробности в деле мужчины, якобы заманивавшего детей в свою машину

Полиция установила личность подозреваемого и разобралась в его мотивах.

2022-02-16T21:50+0200

2022-02-16T21:50+0200

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общество

кишинев

дети

безопасность

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В ответ на запрос корреспондента Sputnik Молдова полицейское ведомство поделилось дополнительной информации о вызвавшем широкий резонанс случае, когда мужчина якобы пытался заманить ребенка в свой автомобиль.Пресс-секретарь столичного Управления полиции Наталья Стати сообщила, что правоохранительные органы выяснили личность мужчины - 36-летнего жителя Кишинева."Мужчина рассказал, что в том момент ожидал своего знакомого, который должен был передать ему некоторые строительные инструменты. Заметив неподалеку группу подростков, чье поведение показалось ему "подозрительным", мужчина, по его словам, попытался урезонить их с помощью жестов", - заявила Стати.По словам пресс-секретаря столичной полиции, позднее одни из несовершеннолетних, участвовавших в инциденте, пришел в отделение и подтвердил слова мужчины."Подросток и его мать подтвердили, что водитель только наблюдал и жестикулировал, не пытаясь заманить детей в свой автомобиль", - сообщила Стати.

https://ru.sputnik.md/20220215/v-kishineve-muzhchina-pytalsya-zamanit-detey-v-svoyu-mashinu-48965070.html

кишинев

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2022

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

кишинев, дети, безопасность