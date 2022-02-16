https://ru.sputnik.md/20220216/o-chem-govorili-na-vstreche-tiraspole-andrey-rudenko-vadim-krasnoselskiy-48994746.html
О чем говорили на встрече в Тирасполе Андрей Руденко и Вадим Красносельский
О чем говорили на встрече в Тирасполе Андрей Руденко и Вадим Красносельский
Замглавы МИД РФ и лидер Приднестровья говорили о переговорах в формате"5+2", миротворцах и работе консульств.
2022-02-16T16:33+0200
2022-02-16T16:33+0200
2022-02-16T16:41+0200
общество
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приднестровье
мид рф
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 16 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Кишинев и Тирасполь готовы конструктивно подойти к процессу возобновления переговоров в формате "5+2". Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко по итогам встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.Дипломат напомнил, что формат "5+2" является ключевой переговорной площадкой, поэтому Российская Федерация будет всячески его поддерживать.В ходе брифинга замглавы МИД РФ заострил внимание на роли миротворческой операции на Днестре, которая в этом году отмечает 30-летие и является одной из самых успешных в мире. Андрей Руденко отметил, что в Бендерах встретился с представителями российских миротворцев.Тему мира в регионе поднял и Вадим Красносельский. Приднестровский лидер прокомментировал недавние слова президента Майи Санду, что "Молдова — государство, приверженное миру и мирным дипломатическим решениям".В ходе встречи Руденко и Красносельский обсудили важный для приднестровцев вопрос - работу пункта консульского обслуживания в Тирасполе. Лидер Приднестровья подчеркнул, что в регионе проживает свыше 220 тысяч граждан России. Очередь на оформление документов выросла. Ответа ждут 14 тысяч человек.В завершение встречи Лидер Приднестровья поблагодарил замминистра МИД РФ за обмен мнениями по актуальным вопросам, а Россию – за миротворчество. Андрей Руденко выразил уверенность, что проблемы региона будут решены в интересах населения.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.Почему предупреждение Госдепа – не только американцам, но и гражданам Молдовы>>>Руденко и Серебрян обсудили приднестровское урегулирование>>>Спасет ли Россия Украину>>>
https://ru.sputnik.md/20220120/politicheskaya-stabilnost-peregovornyy-protsess-poslanie-krasnoselskii-48172225.html
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О чем говорили на встрече в Тирасполе Андрей Руденко и Вадим Красносельский
16:33 16.02.2022 (обновлено: 16:41 16.02.2022) Подписаться на
Замглавы МИД РФ и лидер Приднестровья говорили о переговорах в формате "5+2", миротворцах и работе консульств.
ТИРАСПОЛЬ, 16 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Кишинев и Тирасполь готовы конструктивно подойти к процессу возобновления переговоров в формате "5+2". Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко по итогам встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
Дипломат напомнил, что формат "5+2" является ключевой переговорной площадкой, поэтому Российская Федерация будет всячески его поддерживать.
"Считаем, что пробуксовка процесса урегулирования переговорного процесса, которую мы, к сожалению, наблюдали в прошлые годы, должна подойти к концу. В этом году мы все-таки рассчитываем, что процесс "5+2" и процесс в принципе всеобъемлющего политического урегулирования возобновится на системной плановой основе", - сказал Руденко.
В ходе брифинга замглавы МИД РФ заострил внимание на роли миротворческой операции на Днестре, которая в этом году отмечает 30-летие и является одной из самых успешных в мире. Андрей Руденко отметил, что в Бендерах встретился с представителями российских миротворцев.
"Вы видите, какую роль эта операция играет в поддержании мира и безопасности на берегах Днестра. Это важно в нынешнее неспокойное время, когда происходят те процессы, которые мы видим вокруг России и в отношениях Москвы с Западом. Мы надеемся, что эта операция и дальше будет вносить вклад в стабилизацию ситуации", - отметил заместитель министра иностранных дел.
Тему мира в регионе поднял и Вадим Красносельский. Приднестровский лидер прокомментировал недавние слова
президента Майи Санду, что "Молдова — государство, приверженное миру и мирным дипломатическим решениям".
"С пониманием воспринимаю заявление госпожи Санду. Конечно же, мир – это основа. Рад, что стремление президента Молдовы состоит именно в том. Но заявлений – мало, и мир – это не только тогда, когда не стреляют пушки. Мир – когда нет блокадных ограничений, которые имеются в настоящее время. Когда не нарушаются права приднестровцев в том числе. Это когда исполняются ранее достигнутые обязательства. Я говорю о мире более широко", - сказал Вадим Красносельский.
В ходе встречи Руденко и Красносельский обсудили важный для приднестровцев вопрос - работу пункта консульского обслуживания в Тирасполе. Лидер Приднестровья подчеркнул, что в регионе проживает свыше 220 тысяч граждан России. Очередь на оформление документов выросла. Ответа ждут 14 тысяч человек.
"По закону РФ граждане имеют право на получение российского гражданства, также они должны иметь право подать документы на рассмотрение. Андрей Юрьевич подтвердил позицию министра иностранных дел Российской Федерации, что данная проблема в скором времени будет решена. Сюда должны приехать дополнительные кадровые сотрудники", - заявил Вадим Красносельский.
В завершение встречи Лидер Приднестровья поблагодарил замминистра МИД РФ за обмен мнениями по актуальным вопросам, а Россию – за миротворчество. Андрей Руденко выразил уверенность, что проблемы региона будут решены в интересах населения.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.