https://ru.sputnik.md/20220216/o-chem-govorili-na-vstreche-tiraspole-andrey-rudenko-vadim-krasnoselskiy-48994746.html

О чем говорили на встрече в Тирасполе Андрей Руденко и Вадим Красносельский

О чем говорили на встрече в Тирасполе Андрей Руденко и Вадим Красносельский

Замглавы МИД РФ и лидер Приднестровья говорили о переговорах в формате"5+2", миротворцах и работе консульств.

2022-02-16T16:33+0200

2022-02-16T16:33+0200

2022-02-16T16:41+0200

общество

в молдове

приднестровье

мид рф

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 16 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Кишинев и Тирасполь готовы конструктивно подойти к процессу возобновления переговоров в формате "5+2". Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко по итогам встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.Дипломат напомнил, что формат "5+2" является ключевой переговорной площадкой, поэтому Российская Федерация будет всячески его поддерживать.В ходе брифинга замглавы МИД РФ заострил внимание на роли миротворческой операции на Днестре, которая в этом году отмечает 30-летие и является одной из самых успешных в мире. Андрей Руденко отметил, что в Бендерах встретился с представителями российских миротворцев.Тему мира в регионе поднял и Вадим Красносельский. Приднестровский лидер прокомментировал недавние слова президента Майи Санду, что "Молдова — государство, приверженное миру и мирным дипломатическим решениям".В ходе встречи Руденко и Красносельский обсудили важный для приднестровцев вопрос - работу пункта консульского обслуживания в Тирасполе. Лидер Приднестровья подчеркнул, что в регионе проживает свыше 220 тысяч граждан России. Очередь на оформление документов выросла. Ответа ждут 14 тысяч человек.В завершение встречи Лидер Приднестровья поблагодарил замминистра МИД РФ за обмен мнениями по актуальным вопросам, а Россию – за миротворчество. Андрей Руденко выразил уверенность, что проблемы региона будут решены в интересах населения.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.Почему предупреждение Госдепа – не только американцам, но и гражданам Молдовы>>>Руденко и Серебрян обсудили приднестровское урегулирование>>>Спасет ли Россия Украину>>>

https://ru.sputnik.md/20220120/politicheskaya-stabilnost-peregovornyy-protsess-poslanie-krasnoselskii-48172225.html

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в молдове, приднестровье, мид рф, вадим красносельский