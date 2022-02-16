https://ru.sputnik.md/20220216/pas-obmanula-svoikh-izbirateley-48955151.html

Односталко: как PAS обманула своих избирателей

Односталко: как PAS обманула своих избирателей

Депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов раскритиковал представителей монобольшинства в парламенте республики.

2022-02-16T09:00+0200

2022-02-16T09:00+0200

2022-02-16T09:52+0200

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Односталко: объясню, как PAS обманула своих избирателей sputnik

Сытый голодного не поймет: эта поговорка известна давно, но стала наиболее актуальной в последние месяцы, когда рост цен на товары, энергоносители и нефтепродукты стал наиболее ощутим.Партия "Действие и солидарность" до прихода к власти предлагала обществу в качестве предвыборных лозунгов целый ряд социальных программ и гарантий, которые, как убеждаются многие граждане, не выполняются.Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.Он напомнил случай, который произошел недавно с одним из депутатов PAS в одном из сел Резинского района, где при встрече с местными жителями он вновь пытался озвучить ряд обещаний социального характера, после чего был попросту прогнан сельчанами.По словам Односталко, говоря об увеличении минимальных пенсий в республике представители монобольшинства фактически обманули пожилых людей, которые массово отдали свои голоса (свыше 300 тысяч избирателей) за партию "Действие и солидарность" на минувших парламентских выборах. "Надбавки получили далеко не все пенсионеры и не по две тысячи леев, как было обещано. Взамен же у пенсионеров забрали единовременные пособия к Новому году и Рождеству, к Пасхе, лишили их индексации пенсий в октябре", – отметил Односталко.Депутат напомнил, что только за январь 2022 года продовольственная инфляция в Молдове выросла на 16,5%."Мы занимаем второе место в Европе по уровню инфляции", – подчеркнул депутат.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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pas, выборы, избиратели, обман, причины, объяснение, аудио