https://ru.sputnik.md/20220216/pas-obmanula-svoikh-izbirateley-48955151.html
Односталко: как PAS обманула своих избирателей
Односталко: как PAS обманула своих избирателей
Депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов раскритиковал представителей монобольшинства в парламенте республики.
2022-02-16T09:00+0200
2022-02-16T09:00+0200
2022-02-16T09:52+0200
радио
pas
выборы
избиратели
обман
причины
объяснение
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Односталко: объясню, как PAS обманула своих избирателей
sputnik
Сытый голодного не поймет: эта поговорка известна давно, но стала наиболее актуальной в последние месяцы, когда рост цен на товары, энергоносители и нефтепродукты стал наиболее ощутим.Партия "Действие и солидарность" до прихода к власти предлагала обществу в качестве предвыборных лозунгов целый ряд социальных программ и гарантий, которые, как убеждаются многие граждане, не выполняются.Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.Он напомнил случай, который произошел недавно с одним из депутатов PAS в одном из сел Резинского района, где при встрече с местными жителями он вновь пытался озвучить ряд обещаний социального характера, после чего был попросту прогнан сельчанами.По словам Односталко, говоря об увеличении минимальных пенсий в республике представители монобольшинства фактически обманули пожилых людей, которые массово отдали свои голоса (свыше 300 тысяч избирателей) за партию "Действие и солидарность" на минувших парламентских выборах. "Надбавки получили далеко не все пенсионеры и не по две тысячи леев, как было обещано. Взамен же у пенсионеров забрали единовременные пособия к Новому году и Рождеству, к Пасхе, лишили их индексации пенсий в октябре", – отметил Односталко.Депутат напомнил, что только за январь 2022 года продовольственная инфляция в Молдове выросла на 16,5%."Мы занимаем второе место в Европе по уровню инфляции", – подчеркнул депутат.
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pas, выборы, избиратели, обман, причины, объяснение, аудио
Односталко: как PAS обманула своих избирателей
09:00 16.02.2022 (обновлено: 09:52 16.02.2022) Подписаться на
Депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов раскритиковал представителей монобольшинства в парламенте республики.
Сытый голодного не поймет: эта поговорка известна давно, но стала наиболее актуальной в последние месяцы, когда рост цен на товары, энергоносители и нефтепродукты стал наиболее ощутим.
Партия "Действие и солидарность" до прихода к власти предлагала обществу в качестве предвыборных лозунгов целый ряд социальных программ и гарантий, которые, как убеждаются многие граждане, не выполняются.
Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.
"Монобольшинство партии PAS как будто находится не в Республике Молдова, а в космосе, не ощущают земли под ногами, не общаются с людьми в районных центрах, в селах", – отметилл собеседник.
Он напомнил случай, который произошел недавно с одним из депутатов PAS в одном из сел Резинского района, где при встрече с местными жителями он вновь пытался озвучить ряд обещаний социального характера, после чего был попросту прогнан сельчанами.
"Они не ощущают граждан, не чувствуют, что происходит в стране, не видят реальных проблем. Депутаты PAS искренне считают, что предвыборная кампания еще не закончилась", – добавил парламентарий.
По словам Односталко, говоря об увеличении минимальных пенсий в республике представители монобольшинства фактически обманули пожилых людей, которые массово отдали свои голоса (свыше 300 тысяч избирателей) за партию "Действие и солидарность" на минувших парламентских выборах.
"Надбавки получили далеко не все пенсионеры и не по две тысячи леев, как было обещано. Взамен же у пенсионеров забрали единовременные пособия к Новому году и Рождеству, к Пасхе, лишили их индексации пенсий в октябре", – отметил Односталко.
Депутат напомнил, что только за январь 2022 года продовольственная инфляция в Молдове выросла на 16,5%.
"Мы занимаем второе место в Европе по уровню инфляции", – подчеркнул депутат.