https://ru.sputnik.md/20220216/po-delu-khyncheshtskogo-prokurora-provedeny-sem-obyskov-49001384.html

По делу хынчештского прокурора проведены семь обысков

По делу хынчештского прокурора проведены семь обысков

Главу прокуратуры Хынчештского района обвиняют в обогащении незаконными способами.

2022-02-16T19:50+0200

2022-02-16T19:50+0200

2022-02-16T19:50+0200

общество

в молдове

хынчештский район

прокурор

антикоррупционная прокуратура

обыски

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура Молдовы провела 16 февраля семь обысков в жилищах и автомобилях главы районной прокуратуры Хынчешт Максима Гропы. Его подозревают в незаконном обогащении и в указании неверной информации в декларации о доходах и имуществе.По результатам обысков Максим Гропа задержан на 72 часа.Ведомство сообщает, что часть документов, касающихся движимого и недвижимого имущества, подозреваемый выдал добровольно. В ходе обысков были также изъяты другие документы, ноутбук, системный блок компьютера. Следственные действия продолжатся и в четверг.В прежние годы Максим Гропа становился лауреатом премии "Лучший в профессии", вел резонансное "Дело Макены", в ходе которого, напомним, были предъявлены обвинения 15 сотрудникам молдавских пенитенциарных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20220216/beltsy-obyski-tamozhnea-48980472.html

хынчештский район

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, хынчештский район, прокурор, антикоррупционная прокуратура, обыски