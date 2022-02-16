https://ru.sputnik.md/20220216/po-delu-khyncheshtskogo-prokurora-provedeny-sem-obyskov-49001384.html
По делу хынчештского прокурора проведены семь обысков
По делу хынчештского прокурора проведены семь обысков
Главу прокуратуры Хынчештского района обвиняют в обогащении незаконными способами.
2022-02-16T19:50+0200
2022-02-16T19:50+0200
2022-02-16T19:50+0200
общество
в молдове
хынчештский район
прокурор
антикоррупционная прокуратура
обыски
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура Молдовы провела 16 февраля семь обысков в жилищах и автомобилях главы районной прокуратуры Хынчешт Максима Гропы. Его подозревают в незаконном обогащении и в указании неверной информации в декларации о доходах и имуществе.По результатам обысков Максим Гропа задержан на 72 часа.Ведомство сообщает, что часть документов, касающихся движимого и недвижимого имущества, подозреваемый выдал добровольно. В ходе обысков были также изъяты другие документы, ноутбук, системный блок компьютера. Следственные действия продолжатся и в четверг.В прежние годы Максим Гропа становился лауреатом премии "Лучший в профессии", вел резонансное "Дело Макены", в ходе которого, напомним, были предъявлены обвинения 15 сотрудникам молдавских пенитенциарных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20220216/beltsy-obyski-tamozhnea-48980472.html
хынчештский район
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в молдове, хынчештский район, прокурор, антикоррупционная прокуратура, обыски
По делу хынчештского прокурора проведены семь обысков
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Главу прокуратуры Хынчештского района обвиняют в обогащении незаконными способами.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура Молдовы провела 16 февраля семь обысков в жилищах и автомобилях главы районной прокуратуры Хынчешт Максима Гропы. Его подозревают в незаконном обогащении и в указании неверной информации в декларации о доходах и имуществе.
По результатам обысков Максим Гропа задержан на 72 часа.
"Обыски прошли в двухэтажном доме, зарегистрированном на имя отца прокурора, и в двух квартирах, принадлежащих подозреваемому. Также обыскам были подвергнуты три автомобиля обвиняемого, один из которых - служебный, а еще один зарегистрирован на имя супруги прокурора", - говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной прокуратуры.
Ведомство сообщает, что часть документов, касающихся движимого и недвижимого имущества, подозреваемый выдал добровольно. В ходе обысков были также изъяты другие документы, ноутбук, системный блок компьютера.
Следственные действия продолжатся и в четверг.
В прежние годы Максим Гропа становился лауреатом премии "Лучший в профессии", вел резонансное "Дело Макены", в ходе которого, напомним, были предъявлены обвинения 15 сотрудникам молдавских пенитенциарных учреждений.