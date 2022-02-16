https://ru.sputnik.md/20220216/pogodnye-rekordy-moldovy-16-fevralya-48966389.html
Погодные рекорды Молдовы 16 февраля
Погодные рекорды Молдовы 16 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-16T00:01+0200
2022-02-16T00:01+0200
2022-02-16T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Самое теплое 16 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано шесть лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2016 году воздух прогрелся до +16,3 градуса по Цельсию.А температурный минимум 16 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –23,3 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 39,6 градуса.
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погода, климат, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 16 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Самое теплое 16 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано шесть лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2016 году воздух прогрелся до +16,3 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 16 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –23,3 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 39,6 градуса.