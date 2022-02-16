https://ru.sputnik.md/20220216/premer-moldovy-vstretilas-zamglavy-mid-russia-48975794.html
Гаврилица встретилась с замглавы МИД России
Гаврилица встретилась с замглавы МИД России
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в Кишиневе с заместителем главы Министерства иностранных дел (МИД) России Андреем... 16.02.2022, Sputnik Молдова
2022-02-16T10:26+0200
2022-02-16T10:26+0200
2022-02-16T10:42+0200
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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в Кишиневе с заместителем главы Министерства иностранных дел (МИД) России Андреем Руденко. Об этом сообщила глава молдавского правительства на своей странице в Facebook. Встреча прошла в связи с молдавско-российскими межведомственными политическими консультациями. "В ходе обсуждения упомянула о готовности правительства Молдовы к продолжению прагматичного диалога с Россией, ориентированного на развитие двусторонних отношений и определение практических решений проблем двусторонней повестки дня", - написала Гаврилица. Напомним, накануне Руденко встретился с министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. А также российский дипломат принял участие в межминистерских консультациях. Со стороны Молдовы делегацию возглавлял Руслан Болбочан. В ходе этих встреч стороны обсудили приднестровское урегулирование, региональную безопасность, торгово-экономические отношения двух стран, а также социальные вопросы.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, наталья гаврилица
Гаврилица встретилась с замглавы МИД России
10:26 16.02.2022 (обновлено: 10:42 16.02.2022) Подписаться на
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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в Кишиневе с заместителем главы Министерства иностранных дел (МИД) России Андреем Руденко. Об этом сообщила глава молдавского правительства на своей странице в Facebook.
Встреча прошла в связи с молдавско-российскими межведомственными политическими консультациями.
"В ходе обсуждения упомянула о готовности правительства Молдовы к продолжению прагматичного диалога с Россией, ориентированного на развитие двусторонних отношений и определение практических решений проблем двусторонней повестки дня", - написала Гаврилица.
Напомним, накануне Руденко встретился с министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. А также российский дипломат принял участие в межминистерских консультациях. Со стороны Молдовы делегацию возглавлял Руслан Болбочан.
В ходе этих встреч стороны обсудили приднестровское урегулирование, региональную безопасность, торгово-экономические отношения двух стран, а также социальные вопросы.