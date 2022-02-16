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Гаврилица встретилась с замглавы МИД России

Гаврилица встретилась с замглавы МИД России

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в Кишиневе с заместителем главы Министерства иностранных дел (МИД) России Андреем... 16.02.2022, Sputnik Молдова

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наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в Кишиневе с заместителем главы Министерства иностранных дел (МИД) России Андреем Руденко. Об этом сообщила глава молдавского правительства на своей странице в Facebook. Встреча прошла в связи с молдавско-российскими межведомственными политическими консультациями. "В ходе обсуждения упомянула о готовности правительства Молдовы к продолжению прагматичного диалога с Россией, ориентированного на развитие двусторонних отношений и определение практических решений проблем двусторонней повестки дня", - написала Гаврилица. Напомним, накануне Руденко встретился с министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. А также российский дипломат принял участие в межминистерских консультациях. Со стороны Молдовы делегацию возглавлял Руслан Болбочан. В ходе этих встреч стороны обсудили приднестровское урегулирование, региональную безопасность, торгово-экономические отношения двух стран, а также социальные вопросы.

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в молдове, молдова, наталья гаврилица