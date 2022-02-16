https://ru.sputnik.md/20220216/s-aprelya-moldova-budet-rasschityvatsya-s-gazpromom-po-drugomu-vyrastet-li-tarif-49000495.html

С апреля Молдова будет рассчитываться с "Газпромом" по-другому: вырастет ли тариф?

С апреля Молдова будет рассчитываться с "Газпромом" по-другому: вырастет ли тариф?

С 1 апреля согласно контракту между "Молдовагаз" и "Газпром" для Молдовы изменится формула расчета закупочной цены на газ.

2022-02-16T19:24+0200

2022-02-16T19:24+0200

2022-02-16T19:44+0200

молдовагаз

газпром

цена на газ

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/18/47491335_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f3812f32b314a608ed22c7c5c4467479.jpg

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. С 1 апреля, согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", для Молдовы изменится формула расчета закупочной цены на газ, что может привести к повышению тарифа. Кроме того, власти Молдовы и "Газпром" не могут договориться о том, кто и как выбирает аудитора для "Молдовагаза", хотя уже в мае "Газпром" и "Молдовагаз" должны прийти к соглашению о способах и сроках погашения исторического долга﻿, который тоже, как минимум, частично, может лечь на плечи потребителей.Цена в ЕвропеМолдова 29 октября 2021 года договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Цена, по которой "Молдовагаз" покупает газ у "Газпрома", в зимние месяцы на 70% зависит от цен на товары нефтяной корзины и на 30% зависит от рыночных цен на газ.Европейские газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась с 250-300 до 600 долларов за тысячу кубометров, в октябре впервые перевалила за тысячу долларов, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Во вторник, 15 февраля, европейские цены на газ впервые упали ниже 800 долларов с начала января. В ходе торгов стоимость опускалась до 798,7 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены на топливо за день составило целых 16%.Аналитики объясняют такое резкое снижение цен уменьшением геополитического напряжения по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.В то же время ситуация на энергетическом рынке Европы остается напряженной. По данным "Газпрома", европейские подземные хранилища газа к середине февраля опустели на 93,4% объема, закачанного туда летом 2021 года, то есть там осталось менее 7% запасов. Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта — середины апреля.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента 16 февраля, заявила, что за последние недели Евросоюз подготовился к возможным перебоям поставок газа. По ее словам, модели по газоснабжению показывают, что сейчас европейцы находятся в достаточно безопасном положении.Даже если перебоев с поставками в Европе удастся избежать, спрос на природный газ остается стабильно высоким и по окончании отопительного сезона, а значит есть вероятность, что останется высокой и цена. Европейским странам придется восполнять запасы газа в хранилищах. Плюс цена на газ в Европе по-прежнему "подогревается" напряженностью вокруг украинского кризиса. Неопределенности рынку добавляет и до сих пор нерешенная судьба "Северного потока-2″.Вторая составляющая молдавской цены на газ — нефть — также дорожает непрерывно на протяжении двух последних месяцев. В понедельник, 14 февраля, цена на нефть марки Brent на мировых биржах обновила семилетний рекорд и превысила 95 долларов за баррель, прибавив 26% с начала декабря.Специалисты Международного валютного фонда считают, что ситуация вокруг Украины, вероятно, приведет к дальнейшему росту стоимости энергоносителей для многих стран, в результате чего темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще долгое время.Напомним, закупочная цена на газ для Молдовы в феврале составляет 563 доллара, это существенно ниже, чем цена газа на европейских рынках. На январь цена была порядка 686 долларов. В ноябре-декабре, после подписания контракта с "Газпромом", цены на газ составляли 506 и 457 долларов соответственно.Как можно заметить, у молдавских властей остается не много оснований надеяться на снижение закупочных цен за счет удешевления энергоносителей на мировых рынках.Но даже если цены на нефть и газ в Европе обрушатся, молдавский потребитель сможет чувствовать положительный эффект от этого далеко не сразу. Причин тому несколько."Долг потребителей"В "Молдовагазе" неоднократно заявляли, что из-за несоответствия тарифов реальным закупочным ценам на газ с апреля 2021 года по январь 2022 года компания накопила около 2,7 миллиарда леев негативных тарифных отклонений. Эти убытки компания должна возместить за счет потребителей.Общая сумма отклонений составляет 2,65 миллиарда леев. При этом в тариф, утвержденный НАРЭ 28 января 2022 года, была включена лишь четверть от общей суммы финансовых отклонений "Молдовагаза", а именно — 515,33 миллиона леев.Всю сумму в тариф в январе включать не стали, чтобы не обременять потребителей во время отопительного сезона. В компании рассчитывали, что в теплое время года цены на газ для Молдовы будут ниже, что позволит быстрее восполнить финансовые потери. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан уже заявлял, что не будет требовать снижения тарифов на газ пока компания не компенсирует все свои убытки.Отметим, из-за тяжелого финансового положения в "Молдовагазе" и ежемесячных проблем со своевременной оплатой газа правительство Молдовы уже дважды вводило в стране чрезвычайное положение и в срочном порядке выделяло недостающие средства.Долг и аудитПри перезаключении контракта на поставку газа в Молдову правительство Молдовы в лице вице-премьера Андрея Спыну взяло на себя ряд обязательств. Среди них — обязанность провести независимый аудит долга "Молдовагаза", который должен быть согласован на уровне наблюдательного совета "Молдовагаза". Затем до 1 мая 2022 года "Молдовагаз" и "Газпром" должны будут подписать соглашение об урегулировании задолженности молдавской компании, предусматривающее погашение всего долга с учетом пени в течение пяти лет.По последним заявлениям главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, долг правобережной Молдовы за газ перед "Газпромом" образовался в период с 1994 по 2016 год и составляет около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.В конце декабря 2021 года правительство Молдовы поручило Агентству государственной собственности определить компанию для независимого аудита долга АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром".В начале февраля в "Газпроме" сообщили, что "односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности "Молдовагаза".В компании заявили, что представители молдавского правительства не явились на заседание Наблюдательного совета "Молдовагаза", на котором должна была быть согласована процедура аудита долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом".В правительстве Молдовы в ответ заявили, что по протоколу именно молдавская сторона, то есть правительство Молдовы, должна провести аудит и уже связалась с представителями "Газпрома" по этому вопросу.На пресс-конференции 16 февраля вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Агентство находится на этапе отбора аудитора.Эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ считает, что молдавским властям не стоит заострять конфликт вокруг аудита, а следует побыстрее с "Газпромом" определить сумму долга.Ионицэ считает, что для того, чтобы вернуть долг, Молдове будет достаточно трех-пяти лет."Если российская сторона согласится, чтобы мы выплатили только порядка 400 миллионов долларов, то есть без учета пени, в течении пяти лет, это будет означать 80 миллионов долларов в год, или 1,5 миллиарда леев", — рассказывает Ионицэ.И тут же отмечает, что варианты возврата задолженности могут быть разными и не вся сумма долга ляжет на плечи потребителей.Новая формулаМолдавское экспертное сообщество, политики и СМИ уже несколько месяцев обсуждают недостатки и преимущества формулы составления закупочной цены на газ для Молдовы. В правительстве формулу называют выгодной для страны. Однако в правительстве и в "Молдовагазе" очень мало говорят о том, что формула, по которой рассчитывают цены на газ, вскоре изменится.Во втором и третьем квартале каждого года, с апреля по сентябрь, цена будет определяться по другой формуле, в которой доля спотовой составляющей будет выше. Об этом Sputnik Молдова сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.Председатель правления молдавской компании не стал называть точную формулу для летних месяцев, но по информации Sputnik Молдова, соотношение в формуле останется тем же, только теперь 70% стоимости будет привязано к спотовой цене на газ и только 30% будет зависеть от цен на нефтяную корзину.По словам Вячеслава Ионицэ, из-за изменения формулы может случиться так, что летом Молдова будет платить за газ дороже, чем зимой.На вопрос будет ли "Молдовагаз" требовать повышения тарифа в том случае, если цена в апреле повысится, Вадим Чебан прямо не ответил."Надеемся, не вырастет", — заключил председатель правления "Молдовагаза".

https://ru.sputnik.md/20220215/tseny-na-gaz-v-evrope-upali-nizhe-800-dollarov-48966631.html

https://ru.sputnik.md/20211011/dorogoy-gaz-provotsiruet-rost-tsen-na-neft-45415124.html

https://ru.sputnik.md/20220127/moldovagaz-potrebiteli-nedoplatili-za-gaz-pochti-27-milliarda-leev-48362478.html

https://ru.sputnik.md/20220209/spinu-kritike-gazproma-my-svyazyvalis-na-dnyakh-48752059.html

https://ru.sputnik.md/20220216/smozhet-moldovagaz-zaplatit-vovremya-avans-gazpromu-otvet-spynu-48979013.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдовагаз, газпром, цена на газ