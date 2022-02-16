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Самый точный прогноз погоды: теплая середина февраля

Самый точный прогноз погоды: теплая середина февраля

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 16, 17, 18 февраля Gismeteo

2022-02-16T07:00+0200

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабые туманы.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 февраля: ночью – от –1 до –3, днем – от +9 до +11.В последующие дни в Молдове потеплеет. Так, 17 февраля днем ожидается от +10 до +15, ночью будет от -2 до +3. Ожидаются местами слабые дожди. Далее 18 февраля днем будет прохладнее от +7 до +12, ночью от 0 до +5. Также возможны слабые дожди, лишь местами. Позднее 19 февраля снова потеплеет: днем от +10 до +15, ночью от 0 до +5. В этот день без осадков. Праздники и народные приметы 16 февраляВ этот день почитали двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения, — Анну и Симеона. Симеон Богоприимец — благочестивый праведник, ученый, живший в Иерусалиме. Когда он переводил книгу пророка Исайи, он усомнился в словах "дева во чреве примет и родит сына". И тогда Симеону явился ангел и обещал, что старец не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит ребенка, рожденного Девой Марией. Так и получилось. В храме в тот момент была и Анна — благочестивая вдова, которая, узнав о рождении Спасителя, восславила его.С преданием связано и второе название праздника — Хранитель младенцев. В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.Есть и третье название — Починки. Оно родилось из обычая начинать подготовку лошадиной сбруи — ездовой и пахотной. В этот день говорили: "Семен и Анна сбрую починяют"; "Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю". Знаменитая поговорка "Готовь сани летом, а телегу — зимой" также относится к Починкам. Как правило, ранним утром вся семья выходила из дома, шла в сараи и занималась работой.Для этого праздника варили особое кушанье — саламату. Так называлась распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом. По этому поводу говорили: "Приехала саламата на двор — расчинай починки".Что касается природных примет, то люди наблюдали за снегом: если на Семена и Анну он валит хлопьями — лето будет дождливым.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, погода, дожди, февраль