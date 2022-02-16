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Штрафы и нарушения: налоговая проверяет цены на социально значимые товары
Штрафы и нарушения: налоговая проверяет цены на социально значимые товары
Государственная налоговая служба обещает следить за ценами на социальные продукты.
2022-02-16T14:15+0200
2022-02-16T14:15+0200
социальные магазины
социальный хлеб
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Более 450 тысяч леев незаконного дохода выявлено налоговиками у восьми компаний-импортеров социально значимой продукции, эти деньги будут изъяты в пользу госбюджета. Общая сумма наложенных штрафов и полученного незаконного дохода составила 909 тысяч леев, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).Контроль осуществлялся на протяжении 2021 года, ГНС провела 216 проверок цен на социальные товары в магазинах.В ведомстве уточняют, что социально значимая продукция реализуется по закупочным ценам/ценам поставки с применением торговой надбавки, не превышающей 20%, за исключением хлеба и колачей, в отношении которых применяется торговая надбавка не более 10%.В утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов входят:Вдвое больше пенсии: квитанция за газ повергла в шок жительницу Гагаузии &gt;&gt;&gt;Цены на топливо в Молдове бьют рекорды: сколько стоит бензин и дизель &gt;&gt;&gt;НАРЭ отложило повышение тарифов на электроэнергию &gt;&gt;&gt;
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социальные магазины, социальный хлеб, в молдове

Штрафы и нарушения: налоговая проверяет цены на социально значимые товары

14:15 16.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausКишиневские пенсионеры покупают социальный хлеб в 7 утра
Кишиневские пенсионеры покупают социальный хлеб в 7 утра - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Государственная налоговая служба обещает следить за ценами на социальные продукты.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Более 450 тысяч леев незаконного дохода выявлено налоговиками у восьми компаний-импортеров социально значимой продукции, эти деньги будут изъяты в пользу госбюджета. Общая сумма наложенных штрафов и полученного незаконного дохода составила 909 тысяч леев, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).
Контроль осуществлялся на протяжении 2021 года, ГНС провела 216 проверок цен на социальные товары в магазинах.
В ведомстве уточняют, что социально значимая продукция реализуется по закупочным ценам/ценам поставки с применением торговой надбавки, не превышающей 20%, за исключением хлеба и колачей, в отношении которых применяется торговая надбавка не более 10%.

В утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов входят:

хлеб до 600 граммов;
калачи до 300 граммов;
молоко коровье питьевое с содержанием жира до 2,5% включительно (за исключением ультрапастеризованного молока – UHT);
кефир с содержанием жира до 1% включительно;
творог коровий с содержанием жира до 5% включительно, без добавок;
сметана из коровьего молока с содержанием жира до 10% включительно;
масло из коровьего молока с содержанием жира до 79% включительно;
масло подсолнечное, за исключением масла дезодорированного;
мука пшеничная, за исключением муки из твердых сортов пшеницы;
рис, за исключением специального риса;
гречка;
крупы, включительно манка и овсяные хлопья;
питание для младенцев и детей младшего возраста;
маски медицинские;
перчатки медицинские;
дезинфицирующие медицинские средства.
В Кишиневе – очереди за социальным хлебом - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
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