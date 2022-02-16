https://ru.sputnik.md/20220216/shtrafy-narusheniya-nalogovaya-proveryaet-tseny-sotsialno-znachimye-tovary-48983919.html

Штрафы и нарушения: налоговая проверяет цены на социально значимые товары

Штрафы и нарушения: налоговая проверяет цены на социально значимые товары

Государственная налоговая служба обещает следить за ценами на социальные продукты.

2022-02-16T14:15+0200

2022-02-16T14:15+0200

2022-02-16T14:15+0200

социальные магазины

социальный хлеб

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Более 450 тысяч леев незаконного дохода выявлено налоговиками у восьми компаний-импортеров социально значимой продукции, эти деньги будут изъяты в пользу госбюджета. Общая сумма наложенных штрафов и полученного незаконного дохода составила 909 тысяч леев, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).Контроль осуществлялся на протяжении 2021 года, ГНС провела 216 проверок цен на социальные товары в магазинах.В ведомстве уточняют, что социально значимая продукция реализуется по закупочным ценам/ценам поставки с применением торговой надбавки, не превышающей 20%, за исключением хлеба и колачей, в отношении которых применяется торговая надбавка не более 10%.В утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов входят:Вдвое больше пенсии: квитанция за газ повергла в шок жительницу Гагаузии >>>Цены на топливо в Молдове бьют рекорды: сколько стоит бензин и дизель >>>НАРЭ отложило повышение тарифов на электроэнергию >>>

https://ru.sputnik.md/20220203/sotsialnyy-khleb-pensionery-v-ocheredi-rugayut-vlast-i-stranu-banditov-48569753.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

социальные магазины, социальный хлеб, в молдове