Штрафы и нарушения: налоговая проверяет цены на социально значимые товары
© Sputnik / Mihai CarausКишиневские пенсионеры покупают социальный хлеб в 7 утра
© Sputnik / Mihai Caraus
Государственная налоговая служба обещает следить за ценами на социальные продукты.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Более 450 тысяч леев незаконного дохода выявлено налоговиками у восьми компаний-импортеров социально значимой продукции, эти деньги будут изъяты в пользу госбюджета. Общая сумма наложенных штрафов и полученного незаконного дохода составила 909 тысяч леев, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).
Контроль осуществлялся на протяжении 2021 года, ГНС провела 216 проверок цен на социальные товары в магазинах.
В ведомстве уточняют, что социально значимая продукция реализуется по закупочным ценам/ценам поставки с применением торговой надбавки, не превышающей 20%, за исключением хлеба и колачей, в отношении которых применяется торговая надбавка не более 10%.
В утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов входят:
хлеб до 600 граммов;
калачи до 300 граммов;
молоко коровье питьевое с содержанием жира до 2,5% включительно (за исключением ультрапастеризованного молока – UHT);
кефир с содержанием жира до 1% включительно;
творог коровий с содержанием жира до 5% включительно, без добавок;
сметана из коровьего молока с содержанием жира до 10% включительно;
масло из коровьего молока с содержанием жира до 79% включительно;
масло подсолнечное, за исключением масла дезодорированного;
мука пшеничная, за исключением муки из твердых сортов пшеницы;
рис, за исключением специального риса;
гречка;
крупы, включительно манка и овсяные хлопья;
питание для младенцев и детей младшего возраста;
маски медицинские;
перчатки медицинские;
дезинфицирующие медицинские средства.