https://ru.sputnik.md/20220216/shvetsiya-podtverdila-chto-ne-namerena-vstupat-v-nato-48980376.html

Швеция подтвердила, что не намерена вступать в НАТО

Швеция подтвердила, что не намерена вступать в НАТО

Швеция сохраняет партнерство с Альянсом, однако в НАТО вступать не намерена.

2022-02-16T14:43+0200

2022-02-16T14:43+0200

2022-02-16T14:43+0200

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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Швеция обнародовала внешнеполитическую декларацию, из которой следует, что Стокгольм будет сочетать свой нейтралитет с увеличением боеготовности вооруженных сил и углублением международного сотрудничества в области обороны, однако в НАТО Швеция вступать не намерена, передает РИА Новости.Единственной возможностью к снижению напряженности в Европе является продолжение дипломатического диалога, отмечается в документе. В декларации отмечается, что "Швеция не будет пассивной, если катастрофа или нападение обрушатся на другую страну ЕС или скандинавскую страну".Шведское правительство полагает, что важной силой, которая позволит "справиться с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе", является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию, однако Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом.В середине января Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе". Вместе с тем количество записавшихся в военный резерв граждан Швеции в январе 2022 года более чем в два раза превысило соответствующий показатель за январь прошлого года на фоне ситуации с политикой безопасности.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. США готовы заменить на войне и Украину, и Россию>>>Почему новые войска НАТО в Румынии – прямая угроза для МолдовыЭкс-глава МИД Румынии: база в Девеселу имеет "чисто наступательный" потенциалПятая боевая группа НАТО в Румынии – ядерная угроза Черноморскому региону и Европе

https://ru.sputnik.md/20220211/soobschayut-reshenii-nato-razmestit-kontingenty-rumynii-bolgarii-slovakii-48815076.html

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