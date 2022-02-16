https://ru.sputnik.md/20220216/smozhet-moldovagaz-zaplatit-vovremya-avans-gazpromu-otvet-spynu-48979013.html
Сможет ли "Молдовагаз" заплатить вовремя аванс "Газпрому" – ответ Спыну
Сможет ли "Молдовагаз" заплатить вовремя аванс "Газпрому" – ответ Спыну
У "Молдовагаз" остается все меньше времени для перевода необходимой суммы Газпрому за февраль.
2022-02-16T11:31+0200
2022-02-16T11:31+0200
2022-02-16T11:45+0200
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал, сможет ли "Молдовагаз" вовремя заплатить аванс "Газпрому" за поставку газа. Ранее Спыну также заявил, что АО "Молдовагаз" до 20 февраля сумеет вовремя оплатить ПАО "Газпром" поставки голубого топлива, а Вадим Чебан обратился к крупным экономическим агентам с просьбой оплатить счета.Оплата поставок газаНапомним, до 20 февраля "Молдовагаз" должен заплатить "Газпрому" 100 миллионов долларов за поставленный природный газ.Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря.Отключение газоиспользующих установок от сети природного газа у конечного небытового потребителя возможно при нарушении им срока оплаты, предусмотренного в договоре на поставку природного газа, заключенного между ним и поставщиком.Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут. Причина – в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан."В методологии НАРЭ есть такое понятие, как среднегодовой тариф, основанный на наших прогнозах. Сейчас это 620 долларов. При этом никто не отменил так называемые финансовые отклонения", – сказал Чебан в онлайн-эфире.Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов.
https://ru.sputnik.md/20220214/ao-moldovagaz-polnostyu-rasplatilos-za-yanvarskie-postavki-gaza-48907974.html
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в молдове, молдова, молдовагаз, газпром, андрей спыну, оплата
Сможет ли "Молдовагаз" заплатить вовремя аванс "Газпрому" – ответ Спыну
11:31 16.02.2022 (обновлено: 11:45 16.02.2022) Подписаться на
У молдавской компании-поставщика газа остается все меньше времени для перевода необходимой суммы российскому концерну.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал, сможет ли "Молдовагаз" вовремя заплатить аванс "Газпрому" за поставку газа.
"Сейчас могу вам сказать, что нет предпосылок того, что они не сумеют оплатить аванс за февраль", – отметил Спыну на пресс-конференции в среду.
Ранее Спыну также заявил
, что АО "Молдовагаз" до 20 февраля сумеет вовремя оплатить ПАО "Газпром" поставки голубого топлива, а Вадим Чебан обратился к крупным экономическим агентам с просьбой оплатить счета.
Оплата поставок газа
Напомним, до 20 февраля "Молдовагаз" должен заплатить "Газпрому" 100 миллионов долларов за поставленный природный газ.
Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря.
Отключение газоиспользующих установок от сети природного газа у конечного небытового потребителя возможно при нарушении им срока оплаты, предусмотренного в договоре на поставку природного газа, заключенного между ним и поставщиком.
Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут. Причина – в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"В методологии НАРЭ есть такое понятие, как среднегодовой тариф, основанный на наших прогнозах. Сейчас это 620 долларов. При этом никто не отменил так называемые финансовые отклонения", – сказал Чебан в онлайн-эфире.
Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов.