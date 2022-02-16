https://ru.sputnik.md/20220216/spynu-tarif-passazhirskie-perevozki-48978720.html
Уже скоро: Спыну рассказал о росте тарифов на пассажирские перевозки
Уже скоро: Спыну рассказал о росте тарифов на пассажирские перевозки
С весны междугородние поездки для граждан Молдовы станут дороже.
2022-02-16T11:18+0200
2022-02-16T11:18+0200
2022-02-16T12:21+0200
в молдове
общество
молдова
тариф за проезд
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Тариф на пассажирские перевозки вырастет с 1 марта. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Кроме того, как уточнил министр, изменится методология формирования тарифа при поездках на дальние дистанции. "Мы разработали несколько нововведений. Во-первых, мы дифференцировали межрайонный тариф, он будет постепенно увеличен на 10 банов за километр. Если вы помните, изначально тариф просили удвоить. Рад, что мы достигли такого консенсуса с перевозчиками. Для межрайонных поездок тариф вырастет максимум на 20 банов за километр", – пояснил Спыну.Напомним, ранее транспортники объявили протест. Порядка 90% маршрутов приостановили работу в ходе трехдневной забастовки автоперевозчиков.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, тариф за проезд, андрей спыну
Уже скоро: Спыну рассказал о росте тарифов на пассажирские перевозки
11:18 16.02.2022 (обновлено: 12:21 16.02.2022) Подписаться на
С началом весны междугородние поездки для граждан Молдовы станут дороже.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Тариф на пассажирские перевозки вырастет с 1 марта. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Сегодня я подпишу указ об установлении нового тарифа, который вступит в силу первого марта. Указ будет опубликован вскоре после пресс-конференции", – отметил Спыну.
Кроме того, как уточнил министр, изменится методология формирования тарифа при поездках на дальние дистанции.
"Мы разработали несколько нововведений. Во-первых, мы дифференцировали межрайонный тариф, он будет постепенно увеличен на 10 банов за километр. Если вы помните, изначально тариф просили удвоить. Рад, что мы достигли такого консенсуса с перевозчиками. Для межрайонных поездок тариф вырастет максимум на 20 банов за километр", – пояснил Спыну.
Напомним, ранее транспортники объявили протест. Порядка 90% маршрутов приостановили работу в ходе трехдневной забастовки автоперевозчиков.