Уж замуж невтерпеж - необычные кадры свадьбы собак в Перу

Свадьба для собак - это вовсе не выдумка, а красивое, большое и радостное мероприятие, проходящее каждый год в Перу. В Лиме любители собак организовали все условия для проведения настоящей церемонии бракосочетания для своих питомцев. Пышные платья для невест и строгие костюмы для женихов - одна из важнейших составляющих для свадьбы четвероногих. Молодожены проходят по красной дорожке, направляются к месту регистрации брака и даже оставляют свою подпись на документе. Надеемся, новобрачных ждет счастливая и долгая жизнь в официальном браке.
В Перу владельцы собак так сильно любят своих питомцев, что готовы ради них на все. Даже организовать настоящую свадьбу для четвероногих влюбленных.
Свадьба для собак - это вовсе не выдумка, а красивое, большое и радостное мероприятие, проходящее каждый год в Перу. В Лиме любители собак организовали все условия для проведения настоящей церемонии бракосочетания для своих питомцев.
Пышные платья для невест и строгие костюмы для женихов - одна из важнейших составляющих для свадьбы четвероногих. Молодожены проходят по красной дорожке, направляются к месту регистрации брака и даже оставляют свою подпись на документе. Надеемся, новобрачных ждет счастливая и долгая жизнь в официальном браке.