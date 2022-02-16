https://ru.sputnik.md/20220216/svadiba-sobaka-peru-48935981.html

Уж замуж невтерпеж - необычные кадры свадьбы собак в Перу

Уж замуж невтерпеж - необычные кадры свадьбы собак в Перу

Свадьба для собак - это вовсе не выдумка, а красивое, большое и радостное мероприятие, проходящее каждый год в Перу

2022-02-16T23:19+0200

2022-02-16T23:19+0200

2022-02-16T23:19+0200

фото

собаки

свадьба

перу

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Свадьба для собак - это вовсе не выдумка, а красивое, большое и радостное мероприятие, проходящее каждый год в Перу. В Лиме любители собак организовали все условия для проведения настоящей церемонии бракосочетания для своих питомцев. Пышные платья для невест и строгие костюмы для женихов - одна из важнейших составляющих для свадьбы четвероногих. Молодожены проходят по красной дорожке, направляются к месту регистрации брака и даже оставляют свою подпись на документе. Надеемся, новобрачных ждет счастливая и долгая жизнь в официальном браке.

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фото, собаки, свадьба, перу