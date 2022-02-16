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Уж замуж невтерпеж - необычные кадры свадьбы собак в Перу
Уж замуж невтерпеж - необычные кадры свадьбы собак в Перу
Свадьба для собак - это вовсе не выдумка, а красивое, большое и радостное мероприятие, проходящее каждый год в Перу
2022-02-16T23:19+0200
2022-02-16T23:19+0200
фото
собаки
свадьба
перу
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Свадьба для собак - это вовсе не выдумка, а красивое, большое и радостное мероприятие, проходящее каждый год в Перу. В Лиме любители собак организовали все условия для проведения настоящей церемонии бракосочетания для своих питомцев. Пышные платья для невест и строгие костюмы для женихов - одна из важнейших составляющих для свадьбы четвероногих. Молодожены проходят по красной дорожке, направляются к месту регистрации брака и даже оставляют свою подпись на документе. Надеемся, новобрачных ждет счастливая и долгая жизнь в официальном браке.
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фото, собаки, свадьба, перу

Уж замуж невтерпеж - необычные кадры свадьбы собак в Перу

23:19 16.02.2022
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В Перу владельцы собак так сильно любят своих питомцев, что готовы ради них на все. Даже организовать настоящую свадьбу для четвероногих влюбленных.
Свадьба для собак - это вовсе не выдумка, а красивое, большое и радостное мероприятие, проходящее каждый год в Перу. В Лиме любители собак организовали все условия для проведения настоящей церемонии бракосочетания для своих питомцев.
Пышные платья для невест и строгие костюмы для женихов - одна из важнейших составляющих для свадьбы четвероногих. Молодожены проходят по красной дорожке, направляются к месту регистрации брака и даже оставляют свою подпись на документе. Надеемся, новобрачных ждет счастливая и долгая жизнь в официальном браке.
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© REUTERS / Angela Ponce

Свадьба собак в рамках местного конкурса MatriCan в Лиме, Перу.

Свадьба собак в рамках местного конкурса MatriCan в Лиме, Перу. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Angela Ponce

Свадьба собак в рамках местного конкурса MatriCan в Лиме, Перу.

© REUTERS / Angela Ponce

Жениха и невесту готовят к одному из самых важных моментов в их жизни - бракосочетанию.

Жениха и невесту готовят к одному из самых важных моментов в их жизни - бракосочетанию. - Sputnik Молдова
2/7
© REUTERS / Angela Ponce

Жениха и невесту готовят к одному из самых важных моментов в их жизни - бракосочетанию.

© REUTERS / Angela Ponce

Все так у людей - собачки стараются выглядеть неотразимо в этот особенный день.

Все так у людей - собачки стараются выглядеть неотразимо в этот особенный день. - Sputnik Молдова
3/7
© REUTERS / Angela Ponce

Все так у людей - собачки стараются выглядеть неотразимо в этот особенный день.

© REUTERS / Angela Ponce

Женщина надевает шляпу на свою собаку во время символической свадьбы, организованной для питомцев.

Женщина надевает шляпу на свою собаку во время символической свадьбы, организованной для питомцев. - Sputnik Молдова
4/7
© REUTERS / Angela Ponce

Женщина надевает шляпу на свою собаку во время символической свадьбы, организованной для питомцев.

© REUTERS / Angela Ponce

"Молодожены" получают даже документ о регистрации брака.

&quot;Молодожены&quot; получают даже документ о регистрации брака. - Sputnik Молдова
5/7
© REUTERS / Angela Ponce

"Молодожены" получают даже документ о регистрации брака.

© REUTERS / Angela Ponce

Отпечаток лапы - замена росписи на документе.

Отпечаток лапы - замена росписи на документе. - Sputnik Молдова
6/7
© REUTERS / Angela Ponce

Отпечаток лапы - замена росписи на документе.

© REUTERS / Angela Ponce

Ухоженные, пушистые и довольные - именно так выглядят питомцы в день свадьбы.

Ухоженные, пушистые и довольные - именно так выглядят питомцы в день свадьбы. - Sputnik Молдова
7/7
© REUTERS / Angela Ponce

Ухоженные, пушистые и довольные - именно так выглядят питомцы в день свадьбы.

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