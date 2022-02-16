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Тайланд сменил название столицы: как теперь зовут Бангкок
Тайланд сменил название столицы: как теперь зовут Бангкок
"Город Ангелов Великая Столица" - так теперь будет называться Бангкок.
2022-02-16T17:02+0200
2022-02-16T17:02+0200
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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Официальное название города Бангкок на иностранных языках латинским шрифтом меняется с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon, такое решение приняли власти Таиланда, передает РИА Новости. В переводе с тайского новое название означает "Город Ангелов Великая Столица". При этом написание Bangkok остается в качестве неофициального названия города. Информацию в своем заявлении распространил Королевский ученый совет Таиланда. Эта организация отвечает за разработку, внедрение и смену стандартов написания и использования слов, в том числе официальных географических названий, на тайском и других языках для использования в Таиланде во всех официальных случаях, включая составление документов и публикации в СМИ.Отмечается, что новый реестр географических названий будет направлен в специальную юридическую комиссию, после рассмотрения которой он вступит в силу.После этого название столицы будет официально записываться на иностранных языках как Krung Thep Maha Nakhon или так же, как и раньше – Bangkok", - говорится в документе. В соответствии с разъяснением, выпущенным офисом премьер-министра Таиланда, слово Bangkok в тексте может быть заключено в скобки после нового названия.На тайском языке столица всегда называлась Krung Thep Maha Nakhon, но и эта форма – сокращенная, так как полное название города состоит более чем из 40 отдельных значащих элементов и является самым длинным названием столичного города в мире.Инь-ян с молдавским акцентом: россиянка раскрывает загадку края&gt;&gt;&gt;Без теста и карантина: Британия изменила COVID-правила для путешественников&gt;&gt;&gt;Как иностранцу получить в Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса&gt;&gt;&gt;
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Тайланд сменил название столицы: как теперь зовут Бангкок

17:02 16.02.2022
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Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Тайланде в связи с коронавирусом - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
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"Город Ангелов Великая Столица" - так теперь будет называться Бангкок.
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Официальное название города Бангкок на иностранных языках латинским шрифтом меняется с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon, такое решение приняли власти Таиланда, передает РИА Новости.
В переводе с тайского новое название означает "Город Ангелов Великая Столица". При этом написание Bangkok остается в качестве неофициального названия города.
Информацию в своем заявлении распространил Королевский ученый совет Таиланда. Эта организация отвечает за разработку, внедрение и смену стандартов написания и использования слов, в том числе официальных географических названий, на тайском и других языках для использования в Таиланде во всех официальных случаях, включая составление документов и публикации в СМИ.
Отмечается, что новый реестр географических названий будет направлен в специальную юридическую комиссию, после рассмотрения которой он вступит в силу.
После этого название столицы будет официально записываться на иностранных языках как Krung Thep Maha Nakhon или так же, как и раньше – Bangkok", - говорится в документе. В соответствии с разъяснением, выпущенным офисом премьер-министра Таиланда, слово Bangkok в тексте может быть заключено в скобки после нового названия.
Каунас - Sputnik Молдова, 1920, 23.01.2022
Назван город, получивший звание культурной столицы Европы 2022 года
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На тайском языке столица всегда называлась Krung Thep Maha Nakhon, но и эта форма – сокращенная, так как полное название города состоит более чем из 40 отдельных значащих элементов и является самым длинным названием столичного города в мире.
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