https://ru.sputnik.md/20220216/tayland-smenil-nazvaniye-stolitsy-kak-teper-nazyvayetsya-bangkok-48993335.html

Тайланд сменил название столицы: как теперь зовут Бангкок

Тайланд сменил название столицы: как теперь зовут Бангкок

"Город Ангелов Великая Столица" - так теперь будет называться Бангкок.

2022-02-16T17:02+0200

2022-02-16T17:02+0200

2022-02-16T17:02+0200

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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Официальное название города Бангкок на иностранных языках латинским шрифтом меняется с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon, такое решение приняли власти Таиланда, передает РИА Новости. В переводе с тайского новое название означает "Город Ангелов Великая Столица". При этом написание Bangkok остается в качестве неофициального названия города. Информацию в своем заявлении распространил Королевский ученый совет Таиланда. Эта организация отвечает за разработку, внедрение и смену стандартов написания и использования слов, в том числе официальных географических названий, на тайском и других языках для использования в Таиланде во всех официальных случаях, включая составление документов и публикации в СМИ.Отмечается, что новый реестр географических названий будет направлен в специальную юридическую комиссию, после рассмотрения которой он вступит в силу.После этого название столицы будет официально записываться на иностранных языках как Krung Thep Maha Nakhon или так же, как и раньше – Bangkok", - говорится в документе. В соответствии с разъяснением, выпущенным офисом премьер-министра Таиланда, слово Bangkok в тексте может быть заключено в скобки после нового названия.На тайском языке столица всегда называлась Krung Thep Maha Nakhon, но и эта форма – сокращенная, так как полное название города состоит более чем из 40 отдельных значащих элементов и является самым длинным названием столичного города в мире.Инь-ян с молдавским акцентом: россиянка раскрывает загадку края>>>Без теста и карантина: Британия изменила COVID-правила для путешественников>>>Как иностранцу получить в Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса>>>

https://ru.sputnik.md/20220123/gorod-kulturnoy-stolitsy-evropy-2022-god-48245675.html

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