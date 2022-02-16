https://ru.sputnik.md/20220216/troe-podrostkov-poluchili-srok-za-ubiystvo-bezdomnogo-48998316.html

Трое подростков получили срок за убийство бездомного

Трое подростков получили срок за убийство бездомного

Избиение несовершеннолетние снимали на видео, от начала и до конца.

2022-02-16T18:29+0200

2022-02-16T18:29+0200

2022-02-16T18:32+0200

общество

подростки

убийство

суд

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КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Трое несовершеннолетних получили срок за убийство бездомного.Приговором Кишиневского суда сектора Буюканы за совершение умышленного убийства подростки осуждены на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.В октябре 2021 года в центре столицы трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет избили двух бездомных мужчин недалеко от здания МВД. Избивали жестоко, кулаками и ногами. В результате полученных травм один из мужчин скончался, однако его тело было обнаружено лишь на следующий день.Избиение подростки снимали на видео, которое затем разослали своим знакомым.

https://ru.sputnik.md/20210307/troe-zhitelej-moldovy-obvineny-v-ubijstve-bezdomnogo-vo-francii-33903737.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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подростки, убийство, суд