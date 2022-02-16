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https://ru.sputnik.md/20220216/troe-podrostkov-poluchili-srok-za-ubiystvo-bezdomnogo-48998316.html
Трое подростков получили срок за убийство бездомного
Трое подростков получили срок за убийство бездомного
Избиение несовершеннолетние снимали на видео, от начала и до конца.
2022-02-16T18:29+0200
2022-02-16T18:32+0200
общество
подростки
убийство
суд
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КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Трое несовершеннолетних получили срок за убийство бездомного.Приговором Кишиневского суда сектора Буюканы за совершение умышленного убийства подростки осуждены на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.В октябре 2021 года в центре столицы трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет избили двух бездомных мужчин недалеко от здания МВД. Избивали жестоко, кулаками и ногами. В результате полученных травм один из мужчин скончался, однако его тело было обнаружено лишь на следующий день.Избиение подростки снимали на видео, которое затем разослали своим знакомым.
https://ru.sputnik.md/20210307/troe-zhitelej-moldovy-obvineny-v-ubijstve-bezdomnogo-vo-francii-33903737.html
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Александр Исаев
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подростки, убийство, суд

Трое подростков получили срок за убийство бездомного

18:29 16.02.2022 (обновлено: 18:32 16.02.2022)
© Inquam Photos / Octav GaneaJustiție, ciocan
Justiție, ciocan - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
© Inquam Photos / Octav Ganea
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Александр Исаев
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Избиение несовершеннолетние снимали на видео, от начала и до конца.
КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Трое несовершеннолетних получили срок за убийство бездомного.
Приговором Кишиневского суда сектора Буюканы за совершение умышленного убийства подростки осуждены на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
В октябре 2021 года в центре столицы трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет избили двух бездомных мужчин недалеко от здания МВД. Избивали жестоко, кулаками и ногами. В результате полученных травм один из мужчин скончался, однако его тело было обнаружено лишь на следующий день.
Избиение подростки снимали на видео, которое затем разослали своим знакомым.
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