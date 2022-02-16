https://ru.sputnik.md/20220216/tseny-toplivo-rekordy-dannye-nare-48970132.html
Цены на топливо в Молдове бьют рекорды: сколько стоит бензин и дизель
Цены на топливо в Молдове бьют рекорды: сколько стоит бензин и дизель
Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизель в Молдове на 17 февраля 2022 года.
2022-02-16T11:37+0200
2022-02-16T11:37+0200
2022-02-16T11:37+0200
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 17 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на шесть банов, до 24,10 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на четыре бана, до 20,94 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220216/nare-povyshenie-tarif-elektroenergiya-48975999.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Цены на топливо в Молдове бьют рекорды: сколько стоит бензин и дизель
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ сообщило, сколько будут стоить бензин и дизтопливо в четверг.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 17 февраля.
Так, цена на 95-й бензин повысится на шесть банов, до 24,10 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на четыре бана, до 20,94 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.