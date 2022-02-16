https://ru.sputnik.md/20220216/tsvety-dlya-chempionov-kto-vyazhet-bukety-olimpiytsam-pekina-48983592.html

Цветы для чемпионов: кто вяжет букеты олимпийцам Пекина

Цветы для чемпионов: кто вяжет букеты олимпийцам Пекина

У цветов, которые вручают призерам Олимпиады-2022 в Пекине, есть своя, очень интересная история - да и сами цветы необычные.

2022-02-16T16:15+0200

2022-02-16T16:15+0200

2022-02-16T16:15+0200

олимпиада в пекине-2022

в мире

китай

букет

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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение отказаться от вручения призерам Игр живых цветов, так что на медальных церемониях спортсменам вручают вязаные букеты. А создают их вручную китайские бабушки, пишет портал "Вокруг света". Цветы мастерицы Поднебесной вяжут крючком из тонких шерстяных нитей. Для награждения всех призеров Олимпиады-2022 требуется не одна тысяча таких букетиков.На помощь пришли бабушки-вязальщицы, причем для спортсменов-паралимпийцев их изготавливают вязальщицы с ограниченными возможностями.В каждый букетик входит шесть цветов: шиповник, китайская роза, ландыши, душистый османтус, лавр и оливковые ветви.У каждого цветка свое символическое значение: дружба, упорство, счастье, единство, победа, щедрость и мир. Для паралимпийцев в букет добавлена космея: она символизирует свободу и вечное счастье. Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.Полеты и приземления: зрелищные падения на Олимпиаде-2022 в Пекине>>>Девушки Олимпиады-2022: быстрые, сильные, смелые>>>Геометрия Олимпиады: вид сверху и неожиданный ракурс>>>

https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html

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в мире, китай, букет