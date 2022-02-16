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Команда Молдовы на открытии Олимпиады в Пекине - Sputnik Молдова, 1920
Олимпиада в Пекине-2022
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Цветы для чемпионов: кто вяжет букеты олимпийцам Пекина
Цветы для чемпионов: кто вяжет букеты олимпийцам Пекина
У цветов, которые вручают призерам Олимпиады-2022 в Пекине, есть своя, очень интересная история - да и сами цветы необычные.
2022-02-16T16:15+0200
2022-02-16T16:15+0200
олимпиада в пекине-2022
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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение отказаться от вручения призерам Игр живых цветов, так что на медальных церемониях спортсменам вручают вязаные букеты. А создают их вручную китайские бабушки, пишет портал "Вокруг света". Цветы мастерицы Поднебесной вяжут крючком из тонких шерстяных нитей. Для награждения всех призеров Олимпиады-2022 требуется не одна тысяча таких букетиков.На помощь пришли бабушки-вязальщицы, причем для спортсменов-паралимпийцев их изготавливают вязальщицы с ограниченными возможностями.В каждый букетик входит шесть цветов: шиповник, китайская роза, ландыши, душистый османтус, лавр и оливковые ветви.У каждого цветка свое символическое значение: дружба, упорство, счастье, единство, победа, щедрость и мир. Для паралимпийцев в букет добавлена космея: она символизирует свободу и вечное счастье. Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.Полеты и приземления: зрелищные падения на Олимпиаде-2022 в Пекине&gt;&gt;&gt;Девушки Олимпиады-2022: быстрые, сильные, смелые&gt;&gt;&gt;Геометрия Олимпиады: вид сверху и неожиданный ракурс&gt;&gt;&gt;
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в мире, китай, букет

Цветы для чемпионов: кто вяжет букеты олимпийцам Пекина

16:15 16.02.2022
© AFP 2022 / JESSICA YANGСделанный вручную букет из шерсти для медалистов Олимпиады-2022 в Пекине
Сделанный вручную букет из шерсти для медалистов Олимпиады-2022 в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / JESSICA YANG
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У цветов, которые вручают призерам Олимпиады в Пекине, есть своя, очень интересная история - да и сами цветы необычные.
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение отказаться от вручения призерам Игр живых цветов, так что на медальных церемониях спортсменам вручают вязаные букеты. А создают их вручную китайские бабушки, пишет портал "Вокруг света".
© AFP 2022 / JESSICA YANGСделанный вручную букет из шерсти для медалистов Олимпиады-2022 в Пекине
Сделанный вручную букет из шерсти для медалистов Олимпиады-2022 в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
Сделанный вручную букет из шерсти для медалистов Олимпиады-2022 в Пекине
© AFP 2022 / JESSICA YANG
Цветы мастерицы Поднебесной вяжут крючком из тонких шерстяных нитей. Для награждения всех призеров Олимпиады-2022 требуется не одна тысяча таких букетиков.
"Посчитано, что всего нужно было связать 1251 букет, состоящий из 16 731 цветка. На создание одного лепестка уходит порядка 20 минут, одного цветка — пять часов, а чтобы связать целый букет потребуется 40 часов — почти двое суток", - пишет источник.
На помощь пришли бабушки-вязальщицы, причем для спортсменов-паралимпийцев их изготавливают вязальщицы с ограниченными возможностями.
В каждый букетик входит шесть цветов: шиповник, китайская роза, ландыши, душистый османтус, лавр и оливковые ветви.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Наталья Непряева, завоевавшая серебряную медаль в забеге на дистанции 2x7,5 км скиатлона во время соревнований по лыжным гонкам среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022, на церемонии награждения.
Олимпиада-2022. Церемония награждения. Первый день - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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У каждого цветка свое символическое значение: дружба, упорство, счастье, единство, победа, щедрость и мир.
Для паралимпийцев в букет добавлена космея: она символизирует свободу и вечное счастье.
Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.
Соревновательная программа молдавских олимпийцев в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
Олимпиада в Пекине-2022
Программа выступления молдавских олимпийцев в Пекине
2 февраля, 16:04
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