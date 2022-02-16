Цветы для чемпионов: кто вяжет букеты олимпийцам Пекина
© AFP 2022 / JESSICA YANGСделанный вручную букет из шерсти для медалистов Олимпиады-2022 в Пекине
© AFP 2022 / JESSICA YANG
У цветов, которые вручают призерам Олимпиады в Пекине, есть своя, очень интересная история - да и сами цветы необычные.
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение отказаться от вручения призерам Игр живых цветов, так что на медальных церемониях спортсменам вручают вязаные букеты. А создают их вручную китайские бабушки, пишет портал "Вокруг света".
© AFP 2022 / JESSICA YANGСделанный вручную букет из шерсти для медалистов Олимпиады-2022 в Пекине
Сделанный вручную букет из шерсти для медалистов Олимпиады-2022 в Пекине
© AFP 2022 / JESSICA YANG
Цветы мастерицы Поднебесной вяжут крючком из тонких шерстяных нитей. Для награждения всех призеров Олимпиады-2022 требуется не одна тысяча таких букетиков.
"Посчитано, что всего нужно было связать 1251 букет, состоящий из 16 731 цветка. На создание одного лепестка уходит порядка 20 минут, одного цветка — пять часов, а чтобы связать целый букет потребуется 40 часов — почти двое суток", - пишет источник.
На помощь пришли бабушки-вязальщицы, причем для спортсменов-паралимпийцев их изготавливают вязальщицы с ограниченными возможностями.
В каждый букетик входит шесть цветов: шиповник, китайская роза, ландыши, душистый османтус, лавр и оливковые ветви.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Наталья Непряева, завоевавшая серебряную медаль в забеге на дистанции 2x7,5 км скиатлона во время соревнований по лыжным гонкам среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022, на церемонии награждения.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
У каждого цветка свое символическое значение: дружба, упорство, счастье, единство, победа, щедрость и мир.
Для паралимпийцев в букет добавлена космея: она символизирует свободу и вечное счастье.
Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.