https://ru.sputnik.md/20220216/uchenye-predstavili-rezultaty-ispytaniy-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-48992601.html
Ученые представили результаты испытаний назальной вакцины от COVID
Ученые представили результаты испытаний назальной вакцины от COVID
В ходе исследований назальной вакцины от коронавируса с участием 50 добровольцев не было зафиксировано ни одного случая осложнений
2022-02-16T21:14+0200
2022-02-16T21:14+0200
2022-02-16T21:14+0200
коронавирус
вакцина
ученые
результаты
исследование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3013/75/30137567_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_7b09f5bc3f2430371cdd3bc4c6b05a99.jpg
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В ходе исследований назальной вакцины от коронавируса с участием 50 добровольцев не было зафиксировано ни одного случая осложнений, передает РИА Новости. Подробности исследований рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
https://ru.sputnik.md/20220215/voz-rezultaty-izucheniya-proiskhozhdeniya-covid-19-48958535.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3013/75/30137567_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_b867b50718fd03c007cad3ff4da6324b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцина, ученые, результаты, исследование
Ученые представили результаты испытаний назальной вакцины от COVID
Подписаться на КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik.
В ходе исследований назальной вакцины от коронавируса с участием 50 добровольцев не было зафиксировано ни одного случая осложнений, передает РИА Новости
. Подробности исследований рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет", - заявил Гинцбург.
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.