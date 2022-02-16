https://ru.sputnik.md/20220216/uchenye-predstavili-rezultaty-ispytaniy-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-48992601.html

Ученые представили результаты испытаний назальной вакцины от COVID

Ученые представили результаты испытаний назальной вакцины от COVID

В ходе исследований назальной вакцины от коронавируса с участием 50 добровольцев не было зафиксировано ни одного случая осложнений

2022-02-16T21:14+0200

2022-02-16T21:14+0200

2022-02-16T21:14+0200

коронавирус

вакцина

ученые

результаты

исследование

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В ходе исследований назальной вакцины от коронавируса с участием 50 добровольцев не было зафиксировано ни одного случая осложнений, передает РИА Новости. Подробности исследований рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.

https://ru.sputnik.md/20220215/voz-rezultaty-izucheniya-proiskhozhdeniya-covid-19-48958535.html

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вакцина, ученые, результаты, исследование