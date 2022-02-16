https://ru.sputnik.md/20220216/v-moldove-zaregistrirovany-sluchai-afrikanskoy-svinoy-chumy-49002051.html

В Молдове зарегистрированы случаи африканской свиной чумы

В Молдове зарегистрированы случаи африканской свиной чумы

В Бричанском районе в телах четырех мертвых диких кабанов обнаружен опасный вирус.

2022-02-16T20:18+0200

2022-02-16T20:18+0200

2022-02-16T20:18+0200

общество

в молдове

африканская чума свиней

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщила в среду, что на территории Молдовы выявлены случаи наличия у диких животных вируса африканской чумы. "Лабораторными исследованиями, проведенными Республиканским центром ветеринарной диагностики, подтверждено наличие вируса африканской чумы свиней в мертвых тушах четырех диких кабанов, обнаруженных на территории Бричанского района", - сообщили в ANSA.Территориальное подразделение ведомства проводит в данный момент эпидемиологическое расследование, с целью выяснить, не подверглись ли заражению домашние животные. Также на наличие вируса проверяются водоемы.

https://ru.sputnik.md/20190822/moldova-v-tiskakh-afrikanskoy-chumy-otkuda-prikhodit-zaraza-v-nashu-stranu-27334325.html

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, африканская чума свиней