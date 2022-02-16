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В Молдове зарегистрированы случаи африканской свиной чумы
В Молдове зарегистрированы случаи африканской свиной чумы
В Бричанском районе в телах четырех мертвых диких кабанов обнаружен опасный вирус.
2022-02-16T20:18+0200
2022-02-16T20:18+0200
общество
в молдове
африканская чума свиней
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщила в среду, что на территории Молдовы выявлены случаи наличия у диких животных вируса африканской чумы. "Лабораторными исследованиями, проведенными Республиканским центром ветеринарной диагностики, подтверждено наличие вируса африканской чумы свиней в мертвых тушах четырех диких кабанов, обнаруженных на территории Бричанского района", - сообщили в ANSA.Территориальное подразделение ведомства проводит в данный момент эпидемиологическое расследование, с целью выяснить, не подверглись ли заражению домашние животные. Также на наличие вируса проверяются водоемы.
https://ru.sputnik.md/20190822/moldova-v-tiskakh-afrikanskoy-chumy-otkuda-prikhodit-zaraza-v-nashu-stranu-27334325.html
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в молдове, африканская чума свиней

В Молдове зарегистрированы случаи африканской свиной чумы

20:18 16.02.2022
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРазведение диких кабанов в домашних условиях
Разведение диких кабанов в домашних условиях - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Бричанском районе в тушах четырех мертвых диких кабанов обнаружен опасный вирус.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщила в среду, что на территории Молдовы выявлены случаи наличия у диких животных вируса африканской чумы.
"Лабораторными исследованиями, проведенными Республиканским центром ветеринарной диагностики, подтверждено наличие вируса африканской чумы свиней в мертвых тушах четырех диких кабанов, обнаруженных на территории Бричанского района", - сообщили в ANSA.
Территориальное подразделение ведомства проводит в данный момент эпидемиологическое расследование, с целью выяснить, не подверглись ли заражению домашние животные. Также на наличие вируса проверяются водоемы.
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