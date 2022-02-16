https://ru.sputnik.md/20220216/vse-poydet-po-planu-putin-i-sholts-posporili-o-voyne-48976526.html

Все пойдет по плану. Путин и Шольц поспорили о войне

Все пойдет по плану. Путин и Шольц поспорили о войне

Зачем Олаф Шольц приезжал в Россиию и как можно управлять ожиданиями и надеждами - в материале РИА Новости.

2022-02-16T15:12+0200

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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Вокруг Украины — взрыв международной паники. "Вторжение" России назначили на 16 февраля. Киев покидают дипломаты, миллиардеры и депутаты. Президент Владимир Зеленский требует вернуться — "иначе государству надо сделать выводы". В Кремле подобные сообщения воспринимают с юмором, но "невозможно с пониманием относиться к такому маниакальному информационному безумию". На этом фоне в Москву прилетел канцлер Германии Олаф Шольц — на первой пресс-конференции с Владимиром Путиным они говорили на разных политических языках, пишет корреспондент РИА Новости Татьяна Мишина."Сколько уже было этих нападений?""Очень и очень опасно. Премьер-министр предупредил о наращивании сил России" — заголовок The Guardian. "Последнее предупреждение Путину! Или мир, или ты заплатишь высокую цену!" — первая полоса Daily Express. "Последний шанс остановить войну", — предупреждает огромными буквами Mirror. Главная желтая газета Британии даже назначила конкретное время "вторжения" — час ночи (в Москве - четыре утра).По мере того как намеченная западной прессой дата приближалась, страсти накалялись. В минувшую субботу в небе над Украиной растянулась вереница бизнес-джетов и чартеров. Владимир Зеленский даже обратился к покинувшим страну депутатам Верховной рады с просьбой вернуться "в течение 24 часов". С олигархами сложнее. "Здесь государство влиять на бизнес не может. Но считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, они должны вернуться к своим предприятиям. Они же не простые люди, они же не айтишники", — указал президент.И его, похоже, услышали. Миллиардер Ринат Ахметов 16 февраля будет в Мариуполе, сообщила его пресс-секретарь. А, например, депутат Вадим Новинский так оправдывался: "Я не скрывался. В пятницу объявили, что Россия 15-го нападет, потом — 16-го. И что теперь делать? Сколько уже было этих нападений?"В Москве в понедельник Владимир Путин по очереди принимал министров иностранных дел и обороны. Сергей Лавров доложил о ходе переговоров по гарантиям безопасности от США и НАТО, Сергей Шойгу — о военных учениях. Полученные от западных партнеров ответы в главном Россию не устраивают, но содержат заслуживающие внимания предложения. А маневры в Баренцевом, Черном и Балтийском морях, а также в Западном, Восточном и Центральном военных округах скоро завершатся."Вторжение" в западных медиа не отменили, но даты подкорректировали. CNN объясняет задержку погодой: "российскому вторжению" может помешать оттепель и мягкая земля. Но это не остановит дальнобойную артиллерию, авиацию и ракеты — убеждали журналисты в телесюжете.На этом фоне иностранные посольства продолжают сообщать об отъезде дипломатов. Основной персонал миссии США уже перебрался из Киева во Львов. Еще одна авиакомпания — Norwegian — приостанавливает полеты над Украиной из-за ситуации с безопасностью. А в Киеве создают комиссии по вопросам эвакуации населения.Украина поскандалила с партнерамиВечером в понедельник на заседание фракции "Слуги народа" пришел Зеленский. По информации издания "Страна", глава государства сообщил, что Украина "поскандалила" с партнерами из-за нагнетания паники, однако в итоге удалось достичь взаимопонимания. "Он пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся. Также призвал показать своим примером, что мы не убежим", — сказал один из депутатов.Еще одна порция успокаивающих заявлений поступила от министра обороны Алексея Резникова. По его словам, пока нет оснований для введения в стране военного положения.А посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко порассуждал о возможном отказе от вступления в НАТО — и потом долго за это извинялся. Впрочем, по признанию Зеленского, именно такие слова и хотят услышать на Западе. "Я думаю, что сегодня много лидеров немножечко намекают Украине, что можно не поднимать вопрос членства в альянсе. Мне кажется, никто этого уже не скрывает", — отметил он на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем."Этот вопрос и не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает тему частью большой политической проблематики", — отреагировал Шольц. Во вторник он получил разъяснения от Владимира Путина — на пресс-конференции в Москве."Говорят, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО. Узнаем этот тезис. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса, мирными средствами", — сказал российский президент.Обменялись жестким словомКанцлер, побывавший в последние дни и в Вашингтоне, и в Киеве, общался с Путиным более трех часов. Оба высоко оценили переговоры, упомянув деловую атмосферу и широкий круг тем.Шольц повторил, что на Западе очень озабочены сосредоточением российских войск у границ Украины, но не считают исчерпанными возможности дипломатии: "Сейчас речь должна идти о том, чтобы решительно и мужественно работать над мирным разрешением этого кризиса". Он назвал "хорошим знаком" возвращение части подразделений в места постоянной дислокации.Война в Европе невообразима, уверен германский канцлер. Но Путин возразил, напомнив о бомбардировках НАТО Югославии. Шольц парировал, что там была угроза геноцида, и Североатлантический альянс должен был этому воспрепятствовать. Российский президент указал, что Москва тоже считает происходящее в Донбассе геноцидом. Слово "геноцид" слишком жесткое, заметил канцлер. И добавил: "Это неправильно".Тема Донбасса витала в воздухе. Утром депутаты Госдумы после рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту с вопросом признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такое развитие событий, на взгляд Шольца, было бы "политической катастрофой", поскольку прервет минский процесс.Но в России подавляющее большинство поддерживает жителей Донбасса, и депутаты это чувствуют, указал Путин. А Париж и Берлин должны повлиять на Киев, чтобы Украина выполняла взятые на себя семь лет назад обязательства.Спросили о дальнейших шагах Москвы в нынешней ситуации. "По плану. Из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас", — пояснил российский президент.Вместо членства — новые долги"Вступление Украины в НАТО вряд ли было осуществимо с самого начала. Для альянса это инструмент воздействия на Россию, попытка ограничить деятельность Москвы. Так же и со вступлением в ЕС, — полагает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ. — Сотрудничать можно, вступать нет. Да и зачем Украина в этих структурах? Киев и так делает все, что необходимо. А вот ожиданиями и надеждами управлять можно".Научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает визит Шольца более продуктивным, чем недавний приезд Эммануэля Макрона. "Россию с Германией связывает экономическое сотрудничество, к тому же у Москвы и Берлина больше точек соприкосновения по переговорному процессу. Макрон заботился прежде всего о собственной предвыборной кампании. Шольцу это не нужно", — отметил эксперт.Однако пока главный итог небольшого турне германского канцлера — в обещании финансовой поддержки Киева, оружие Берлин по-прежнему поставлять не намерен. США предложили кредитные гарантии на миллиард долларов, Канада — дополнительный заем на 390 миллионов. Учитывая, с какой скоростью Украину покидают инвесторы из-за нагнетания ситуации, деньги там нужнее оружия.Демонизация Путина обернулась против Запада>>>США попали в зависимость от России>>>Спасет ли Россия Украину>>>

https://ru.sputnik.md/20220215/putin-sholts-peregovory-glavnoe-48960934.html

https://ru.sputnik.md/20220208/makron-kiev-minskie-soglasheniya-48722795.html

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