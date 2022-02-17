https://ru.sputnik.md/20220217/48993730.html

Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией

Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией

Какие пути во внешней политике лучше проводить в идеале нейтральной Молдове при противостоянии Запада с РФ

2022-02-17T09:00+0200

2022-02-17T09:00+0200

2022-02-17T09:00+0200

радио

молдова

политика

европа

россия

геополитика

противостояние

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/10/48993967_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_64ced7a937d719c512344c5f68814db5.jpg

Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией

Истерия, которая была развязана Западом, в том числе американскими и европейскими СМИ, по поводу мнимого нападения России на Украину поразила многих своей абсурдностью и агрессивностью.В этих условиях небольшим государствам, таким как Молдова, чья роль во внешних геополитических процессах не является определяющей, становится довольно трудно. Особенно учитывая наращивание военного контингента НАТО в соседней Румынии, несмотря на требования России о нерасширении Североатлантического альянса на Восток.Какую же тактику выбрать республике в таких условиях? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.По его словам, в сложившихся условиях правительство Молдовы должно поддерживать со всеми партнерами прагматические отношения, заниматься развитием товарооборота и экспортных поставок продукции в эти страны. "К сожалению, руководители от партии "Действие и солидарность" (PAS) являются не вполне самостоятельными в политическом смысле людьми. Как правило, это воспитанники западных американских и европейских фондов", – добавил Шаповалов.Как уточнил эксперт, подготовка многих чиновников и назначенцев от PAS позволяет утверждать, что внешнеполитический курс сейчас ведется именно в сторону тяготения к НАТО и Западу, а не к статусу законного, конституционного военного нейтралитета страны.Политолог констатировал с сожалением, что мудрую и многовекторную политику при власти PAS Молдове проводить не удастся, поскольку все распоряжения, идущие от дипломатических представительств США и других западных стран беспрекословно выполняются ставленниками указанной партии.

молдова

европа

россия

запад

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, политика, европа, россия, геополитика, аудио, противостояние, запад