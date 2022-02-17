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Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией
Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией
Какие пути во внешней политике лучше проводить в идеале нейтральной Молдове при противостоянии Запада с РФ
2022-02-17T09:00+0200
2022-02-17T09:00+0200
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Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией
Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией
Истерия, которая была развязана Западом, в том числе американскими и европейскими СМИ, по поводу мнимого нападения России на Украину поразила многих своей абсурдностью и агрессивностью.В этих условиях небольшим государствам, таким как Молдова, чья роль во внешних геополитических процессах не является определяющей, становится довольно трудно. Особенно учитывая наращивание военного контингента НАТО в соседней Румынии, несмотря на требования России о нерасширении Североатлантического альянса на Восток.Какую же тактику выбрать республике в таких условиях? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.По его словам, в сложившихся условиях правительство Молдовы должно поддерживать со всеми партнерами прагматические отношения, заниматься развитием товарооборота и экспортных поставок продукции в эти страны. "К сожалению, руководители от партии "Действие и солидарность" (PAS) являются не вполне самостоятельными в политическом смысле людьми. Как правило, это воспитанники западных американских и европейских фондов", – добавил Шаповалов.Как уточнил эксперт, подготовка многих чиновников и назначенцев от PAS позволяет утверждать, что внешнеполитический курс сейчас ведется именно в сторону тяготения к НАТО и Западу, а не к статусу законного, конституционного военного нейтралитета страны.Политолог констатировал с сожалением, что мудрую и многовекторную политику при власти PAS Молдове проводить не удастся, поскольку все распоряжения, идущие от дипломатических представительств США и других западных стран беспрекословно выполняются ставленниками указанной партии.
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Андрей Петрик
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молдова, политика, европа, россия, геополитика, аудио, противостояние, запад

Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией

09:00 17.02.2022
Радио
Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Политолог проанализировал, какие пути во внешней политике лучше прокладывать нейтральной Молдове, чтобы не быть втянутой в геополитические "водовороты".
Истерия, которая была развязана Западом, в том числе американскими и европейскими СМИ, по поводу мнимого нападения России на Украину поразила многих своей абсурдностью и агрессивностью.
В этих условиях небольшим государствам, таким как Молдова, чья роль во внешних геополитических процессах не является определяющей, становится довольно трудно. Особенно учитывая наращивание военного контингента НАТО в соседней Румынии, несмотря на требования России о нерасширении Североатлантического альянса на Восток.
Какую же тактику выбрать республике в таких условиях? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Как может вести себя маленькое государство без сырьевых ресурсов, без собственных, получаемых на своей территории энергоносителей? Такое государство, являющееся нейтральным, должно вести себя предельно тихо и спокойно, не ввязываться в "разборки" между геополитическими игроками", – заявил собеседник.

По его словам, в сложившихся условиях правительство Молдовы должно поддерживать со всеми партнерами прагматические отношения, заниматься развитием товарооборота и экспортных поставок продукции в эти страны.
"К сожалению, руководители от партии "Действие и солидарность" (PAS) являются не вполне самостоятельными в политическом смысле людьми. Как правило, это воспитанники западных американских и европейских фондов", – добавил Шаповалов.
Как уточнил эксперт, подготовка многих чиновников и назначенцев от PAS позволяет утверждать, что внешнеполитический курс сейчас ведется именно в сторону тяготения к НАТО и Западу, а не к статусу законного, конституционного военного нейтралитета страны.

"В каждом министерстве у нас есть европейские советники, в силовых структурах есть наблюдатели от западных структур. Сегодня президент, премьер-министр, многие члены кабмина являются гражданами другого государства – одного из членов НАТО", – подчеркнул Шаповалов.

Политолог констатировал с сожалением, что мудрую и многовекторную политику при власти PAS Молдове проводить не удастся, поскольку все распоряжения, идущие от дипломатических представительств США и других западных стран беспрекословно выполняются ставленниками указанной партии.
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