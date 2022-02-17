https://ru.sputnik.md/20220217/amerika-glavnym-vrag-svoey-tsivilizatsii-49021253.html

Америка столкнулась с главным врагом своей цивилизации

Америка столкнулась с главным врагом своей цивилизации

История "почему им можно, а прочим нельзя" действительно хороша для того, чтобы понять многое из творящегося сейчас как в США, так и в Европе.

2022-02-17T13:33+0200

2022-02-17T13:33+0200

2022-02-17T13:33+0200

сша

враги

цивилизация

колумнистика

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Или идеология, или цивилизация. Точнее, "идеология — древний враг цивилизации". Такую мысль высказывает один из наиболее уважаемых консерваторов в американской публицистике Виктор Дэвис Хэнсон. И делает он это безобразно быстро, без особых доказательств, потому что зачем же доказывать то, что тебе, автору, кажется до абсурдного очевидным, пишет колумнист РИА Новости.Вообще-то его материал о другом: о бесчинствах движения "Черные жизни имеют значение" (BLM) и о том, как этим людям прощается то, за что обычных американцев засадили бы (и сажают) на много лет. Да и граждан других западных государств это касается: им тоже нельзя того, что можно черным и прочим погромщикам. Почему? Да потому что у BLM правильная идеология, представители которой взяли власть и провели в Белый дом своего не вполне адекватного президента.Эта история "им можно, а прочим нельзя" действительно хороша для того, чтобы понять многое из творящегося сейчас как в США, так и в Европе, а также прочих Канадах и Австралиях. И если вы удивлялись, почему официальные представители этих государств по уши погрузились в абсурд по поводу российского "вторжения на Украину", то не стоит искать в их поведении логику. Достаточно посмотреть, что у них происходит на улицах, где они живут, в судебных заседаниях, что говорится в их СМИ, — какая там внешняя политика, какая европейская безопасность. У них катастрофическое наступление идеологии на нормальность жизни. Причем черный расизм — это только одна ее часть, есть много других.А именно: как насчет подбора хирургов или летчиков, тоже будем их назначать не по профессиональным качествам, а по признаку расы и пола? Далее, почему погромщиков из BLM, которые накануне президентских выборов 120 дней непрерывно громили американские города, до сих пор не привлекли к суду — никого из них? А если бы то же делали белые, да еще в красных бейсболках с надписью "Сделаем Америку снова великой" — что бы с ними было? Известно что: демократы до сих пор не могут успокоиться от того, как эта трамповская публика штурмовала Капитолий 6 января 2021 года. Люди, к этому причастные, сидят в одиночном заключении по году — и это до суда.Скандал насчет того, будто BLM все можно, вообще-то набирает обороты, и неудивительно, что правые публицисты идут на прорыв: как раз сейчас вскрываются большие странности по части того, как финансировали погромы и что стало с деньгами.Половина американских СМИ эту историю радостно печатает, а другая, понятно, старается демонстративно игнорировать. Оказалось, что в организации BLM сегодня не существует лиц, несущих финансовую ответственность за немалые поступления денег на ее счета, и поэтому у властей нет никакой информации за тот самый 2020 год. Да, погромщики зарегистрированы как благотворительная организация (у них точно есть чувство юмора). Но и такие ведь должны отчитываться.А тут одна из основоположниц движения "благотворителей" по имени Патрисс Хан-Каллорс ушла в отставку, закупив недвижимости на 3,2 миллиона долларов, и с тех пор не назначили никого, кто бы мог отчитаться за 60 миллионов, которые поступили на счета движения после ее ухода. Восемь штатов издали указы, блокирующие счета или требующие ответа, да что толку, если речь о людях с правильной идеологией.Но это чисто американская история, хотя нам тоже полезная и интересная. Что гораздо важнее: та самая высказанная Хэнсоном мысль насчет идеологии и цивилизации. Собственно, он ее лишь коснулся, причем только в заголовке — но получилось здорово.Хэнсон — классический консерватор и в качестве такового лишь напоминает своей верной аудитории основу основ консерватизма, как формулировал ее основоположник — британец Эдмунд Берк. Идеология — в вольном пересказе его концепции — это искусственная, придуманная кем-то гениальная мысль насчет того, как можно и нужно силой улучшить жизнь отдельной страны, а сегодня уже и человечества. А консерватизм — это возмущенный вопль немалой, а то и подавляющей части населения этой страны, не говоря обо всем мире: вы что творите, мы тут из поколения в поколение вырабатывали свои представления о том, что можно делать с человеческой жизнью, а что нельзя, а вы тут все громите.Виктор Хэнсон при этом человек упертый и замшелый, Россию или Китай воспринимает как вечно коммунистические державы, еще ненавидит Кубу, Венесуэлу и многое другое. Но попутно высказывает хорошие мысли, уже не о своих черных погромщиках, а, скажем так, общечеловеческого характера.Например, о том, что безумные идеологии уничтожают свободу дискуссии и системы отбора лучших для управления как государством, так и чем угодно еще. Идеологии всегда подразумевают неравенство в применении закона: что можно правильным людям, нельзя прочим. И это рушит целые страны. Как рушит? А вот СССР: когда всем стало окончательно ясно, что страной все еще пытается управлять обанкротившаяся догма, тут все и посыпалось.Но сильно перед тем, как оно начинает сыпаться, происходит еще одна характерная вещь: первые удары носителей идеологии по обществу всегда ведут к хаосу. И здесь идеологи выпрыгивают из себя, чтобы объяснить, будто это и есть успех. А несогласным затыкают рот, в то время как "государственные СМИ объясняют публике, что все идет великолепно". Вот это, по оценке Хэнсона, и происходит сейчас в США. А вы говорите — внешняя политика, Украина… Да им не до того.И последнее из наблюдений за философскими воззрениями американского консерватора. С тем, что такое, на его взгляд, идеология, мы разобрались. Но что такое цивилизация? А это, повторим, когда люди столетиями на своем горьком опыте вырабатывают идеи о правильной жизни. У нас сегодня эту штуку чаще называют традиционными ценностями. Так что мы с Виктором бы во многом согласились.

https://ru.sputnik.md/20220131/amerikantsy-grabyat-svoikh-soyuznikov-48451096.html

https://ru.sputnik.md/20220103/ssha-trebuyut-chtoby-tselyy-narod-perestal-rabotat-47728800.html

https://ru.sputnik.md/20211222/ssha-ozhidaet-styd-pridetsya-prosit-proscheniya-u-rossii-47426275.html

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сша, враги, цивилизация, колумнистика