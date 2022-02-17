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Команда Молдовы на открытии Олимпиады в Пекине - Sputnik Молдова, 1920
Олимпиада в Пекине-2022
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости, репортажи и эксклюзивные комментарии с зимних Олимпийских игр в Пекине-2022.
https://ru.sputnik.md/20220217/anna-scherbakova-zavoevala-zoloto-olimpiady-v-pekine-49030491.html
Анна Щербакова завоевала золото Олимпиады в Пекине
Анна Щербакова завоевала золото Олимпиады в Пекине
Анна Щербакова принесла России пятую золотую медаль на Играх в Пекине.
2022-02-17T16:27+0200
2022-02-17T17:19+0200
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik.Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании, передает РИА Новости.Спортсменка по сумме программ набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).В активе сборной России на Играх-2022 теперь 26 медалей: пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград.Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы, спортсменке принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Щербаковой 17 лет, она действующая чемпионка мира. 17-летняя Трусова – бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы.Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (СAS), несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), допустил россиянку до личного турнира Игр в Пекине.Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс ранее заявил, что результаты Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными.Скандал с пересмотром итогов турнира российских фигуристов: ОКР грозит ISU судом&gt;&gt;&gt;Цветы для чемпионов: кто вяжет букеты олимпийцам Пекина&gt;&gt;&gt;Седые волосы болельщиков: Камила Валиева - в центре грандиозного скандала&gt;&gt;&gt;
https://ru.sputnik.md/20220215/zrelischnye-padeniya-olimpiada-2022-pekin-48933085.html
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в мире, россия

Анна Щербакова завоевала золото Олимпиады в Пекине

16:27 17.02.2022 (обновлено: 17:19 17.02.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнна Щербакова
Анна Щербакова - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
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Анна Щербакова принесла России пятую золотую медаль на Играх в Пекине.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik.Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании, передает РИА Новости.
Спортсменка по сумме программ набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).
В активе сборной России на Играх-2022 теперь 26 медалей: пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград.
Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы, спортсменке принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Щербаковой 17 лет, она действующая чемпионка мира. 17-летняя Трусова – бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (СAS), несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), допустил россиянку до личного турнира Игр в Пекине.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс ранее заявил, что результаты Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными.
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