https://ru.sputnik.md/20220217/bolgariya-gotovitsya-prinyat-amerikanskikh-voennykh-i-tekhniku-49031966.html

Болгария готовится принять американских военных и технику

Болгария готовится принять американских военных и технику

Около 150 американских военных и 15 бронетранспортеров готовы к передислокации из Германии в Болгарию

2022-02-17T18:53+0200

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Около 150 американских военных и 15 бронетранспортеров готовы к передислокации из Германии в Болгарию, передает РИА Новости. По информации министерства обороны Болгарии, передислокация произойдет в рамках совместных болгаро-американских учений Joint Training, которые продлятся до 30 июня 2022 года."Предстоит очередная передислокация от 100 до 150 американских военнослужащих из Германии с необходимой экипировкой, вооружением и боеприпасами, а также до 15 машин пехоты", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Как отмечает минобороны, силы могут быть передислоцированы уже на следующей неделе.Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг также сообщил, что США отправляют роту сухопутных войск из Германии в Болгарию для совместных учений.

https://ru.sputnik.md/20220217/moldova-usilenie-nato-rumynia-48979115.html

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болгария, военные, техника, американские военные, в мире