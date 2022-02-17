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Болгария готовится принять американских военных и технику
Болгария готовится принять американских военных и технику
Около 150 американских военных и 15 бронетранспортеров готовы к передислокации из Германии в Болгарию
2022-02-17T18:53+0200
2022-02-17T18:53+0200
2022-02-17T18:54+0200
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Около 150 американских военных и 15 бронетранспортеров готовы к передислокации из Германии в Болгарию, передает РИА Новости. По информации министерства обороны Болгарии, передислокация произойдет в рамках совместных болгаро-американских учений Joint Training, которые продлятся до 30 июня 2022 года."Предстоит очередная передислокация от 100 до 150 американских военнослужащих из Германии с необходимой экипировкой, вооружением и боеприпасами, а также до 15 машин пехоты", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Как отмечает минобороны, силы могут быть передислоцированы уже на следующей неделе.Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг также сообщил, что США отправляют роту сухопутных войск из Германии в Болгарию для совместных учений.
https://ru.sputnik.md/20220217/moldova-usilenie-nato-rumynia-48979115.html
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болгария, военные, техника, американские военные, в мире
Болгария готовится принять американских военных и технику
18:53 17.02.2022 (обновлено: 18:54 17.02.2022) Подписаться на
Передислокация американских военнослужащих пройдет в рамках учений Joint Training.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik.
Около 150 американских военных и 15 бронетранспортеров готовы к передислокации из Германии в Болгарию, передает РИА Новости
. По информации министерства обороны Болгарии, передислокация произойдет в рамках совместных болгаро-американских учений Joint Training, которые продлятся до 30 июня 2022 года.
"Предстоит очередная передислокация от 100 до 150 американских военнослужащих из Германии с необходимой экипировкой, вооружением и боеприпасами, а также до 15 машин пехоты", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Как отмечает минобороны, силы могут быть передислоцированы уже на следующей неделе.
Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг также сообщил, что США отправляют роту сухопутных войск из Германии в Болгарию для совместных учений.