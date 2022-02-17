https://ru.sputnik.md/20220217/covid-19-moldova-49009473.html

COVID-19 в Молдове: все больше людей с тяжелой формой коронавируса

COVID-19 в Молдове: все больше людей с тяжелой формой коронавируса

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2022-02-17T09:18+0200

2022-02-17T09:18+0200

2022-02-17T10:39+0200

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтвержден 1851 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.В том числе зарегистрировано три случая "импорта" инфекции: по одному – из Италии, Украины и Ирландии.За минувшие сутки проведено 10 822 теста, в том числе быстрых – 7731.Общее число случаев заражения в стране достигло 490 751.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 72 случая инфицирования: 21 – у врачей, 28 – у медсестер, 23 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2083 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 182 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек).В то же время за сутки выздоровел 4651 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 453 911.Минздрав сообщает о 32 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 041.

https://ru.sputnik.md/20220211/koronavirus-provodnik-drugikh-bolezney-48848614.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, минздрав, статистика