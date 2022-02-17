https://ru.sputnik.md/20220217/deputaty-sobirayutsya-na-zasedanie-chto-oni-rassmotryat-48998655.html

Депутаты собираются на заседание: что они рассмотрят

Депутаты собираются на заседание: что они рассмотрят

Парламентарии рассмотрят несколько законопроектов о назначении на общественные должности, а также ряд поправок в несколько законов.

2022-02-17T07:30+0200

2022-02-17T07:30+0200

2022-02-17T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Депутаты парламента соберутся на очередное заседание в четверг, 17 февраля, в 10.00.Решение принято на заседании Постоянного бюро законодательного органа. В бюро утвердили повестку на период с 17 по 25 февраля. В этот период депутаты рассмотрят несколько проектов решений - о назначении председателя Совета по конкуренции; о завершении мандата советника Национального агентства по рассмотрению жалоб; о внесении изменений в Решение о создании, организации и деятельности Национального агентства по рассмотрению апелляций.В окончательном чтении будет рассмотрен законопроект о некоторых мерах, связанных с подбором кандидатов на должности членов органов самоуправления судей и прокуроров; закон о внесении изменений в Кодекс об образовании; законопроект о внесении изменений в Закон о рынке нефтепродуктов.В первом чтении будут обсуждаться проекты по изменению ряда законодательных актов, а именно: Кодекс аудиовизуальных медиауслуг и Закон об электронных коммуникациях; Уголовный кодекс; Таможенный кодекс; Трудовой кодекс и Кодекс об образовании; Закон о Торгово-промышленной палате; Закон о рыбном хозяйстве и рыболовстве; Закон об изготовлении и обороте этилового спирта и спиртовой продукции.Также должны быть представлены несколько проектов ратификаций международных соглашений.

https://ru.sputnik.md/20220216/blok-pkrm-psrm-trebuyut-otstavki-pravitelstva-initsiiruyut-votum-nedoveriya-48987153.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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