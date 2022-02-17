"Иления" оставила Германию без электричества: что еще натворил ураган
Ураган "Иления" обрушился сразу на несколько федеральных земель Германии: ветер ломал деревья, сносил кровлю зданий, нарушил дорожное сообщение.
КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Настоящим ударом стал для федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Бавария ураган "Иления", который обрушился на Германию в четверг утром, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий таблоид Bild.
Сообщается, что без электричества остались десятки тысяч домохозяйств.
Ich reiche dann mal spontan Urlaub ein. Da ist mir der Arbeitsweg zu gefährlich. Das hat hier vorhin ordentlich gekracht. Kein Personenschaden! @FeuerwehrOS war nach 12 Minuten vor Ort und hat nun über eine Stunde den Baum zerlegt. Danke für euren Einsatz. #Sturm pic.twitter.com/1HevXryJMB— Michael S. (@Argetlam1987) February 17, 2022
По сообщению немецкой метеорологической службы Deutscher Wetterdienst, скорость ветра достигала 152 километров в час. Жителям затронутых ураганом федеральных земель настоятельно не рекомендовали покидать дома и уж тем более садиться за руль.
Bei uns aktuell Ein paar Böen und waagerechter Regen mit Hagel vermischt. Bisher außer einer umgeworfenen Mülltonne keine Schäden. #YLENIA #Sturm #Orkan pic.twitter.com/JwVpD8mMTM— Axel - DL4DE 【ツ】 (@DL4DE) February 17, 2022
В Северном Рейне-Вестфалии без света остались 54 тысячи домохозяйств, в Баварии затронуты десять тысяч абонентов. большей частью повреждения вызваны падением крупных деревьев на линии электропередачи.
#Sturm oder #Aliens hat nicht geregnet und habe nix von donner oder Blitz gehört pic.twitter.com/hUrpFPeD4Q— Tengrit (@Riza9536) February 17, 2022
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn в четверг сообщил о приостановке из-за непогоды движения поездов дальнего следования сразу в семи федеральных землях страны.
#eineBilligeWeide #Sturm 😂🤩 pic.twitter.com/hFYAYFX3hz— Lars Zimmermann Vertriebs-/SmartCoach (@kommoptimierer) February 17, 2022
Метеорологи прогнозируют, что к вечеру четверга шторм утихнета далее направится к побережьям Северного и Балтийского морей. В горах Гарц и в высокогорьях у чешско-германской границы также ожидаются порывы ветра до 120 километров в час.
Strong storm over #Germany #Sturm pic.twitter.com/VMcGpYK5MN— HB ☮️🧘🏻♀️🐋🌳🌱❤️ (@HeidiMRB) February 17, 2022
26 января, 12:34