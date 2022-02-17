https://ru.sputnik.md/20220217/ileniya-ostavila-germaniyu-bez-elektrichestva-chto-esche-natvoril-uragan-49014468.html

"Иления" оставила Германию без электричества: что еще натворил ураган

"Иления" оставила Германию без электричества: что еще натворил ураган

Ураган обрушился на несколько федеральных земель Германии: ветер ломал деревья, сносил кровлю зданий, нарушил дорожное сообщение.

2022-02-17T13:55+0200

2022-02-17T13:55+0200

2022-02-17T13:55+0200

общество

в мире

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1449/21/14492190_0:21:1000:584_1920x0_80_0_0_3b86de56b744aa4dfd28fc5cfa27efef.jpg

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Настоящим ударом стал для федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Бавария ураган "Иления", который обрушился на Германию в четверг утром, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий таблоид Bild.Сообщается, что без электричества остались десятки тысяч домохозяйств.По сообщению немецкой метеорологической службы Deutscher Wetterdienst, скорость ветра достигала 152 километров в час. Жителям затронутых ураганом федеральных земель настоятельно не рекомендовали покидать дома и уж тем более садиться за руль.В Северном Рейне-Вестфалии без света остались 54 тысячи домохозяйств, в Баварии затронуты десять тысяч абонентов. большей частью повреждения вызваны падением крупных деревьев на линии электропередачи.Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn в четверг сообщил о приостановке из-за непогоды движения поездов дальнего следования сразу в семи федеральных землях страны.Метеорологи прогнозируют, что к вечеру четверга шторм утихнета далее направится к побережьям Северного и Балтийского морей. В горах Гарц и в высокогорьях у чешско-германской границы также ожидаются порывы ветра до 120 километров в час.Путин выразил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США>>>Ураган в Стамбуле унес жизни четырех людей, разрушены здания>>>Ураган "Арвен" в Британии - число погибших выросло до трех>>>

https://ru.sputnik.md/20220126/kak-snezhnyy-shtorm-paralizoval-aeroport-i-ulitsy-stambula-48326207.html

германия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, германия