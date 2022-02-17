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"Иления" оставила Германию без электричества: что еще натворил ураган
"Иления" оставила Германию без электричества: что еще натворил ураган
Ураган обрушился на несколько федеральных земель Германии: ветер ломал деревья, сносил кровлю зданий, нарушил дорожное сообщение.
2022-02-17T13:55+0200
2022-02-17T13:55+0200
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КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Настоящим ударом стал для федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Бавария ураган "Иления", который обрушился на Германию в четверг утром, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий таблоид Bild.Сообщается, что без электричества остались десятки тысяч домохозяйств.По сообщению немецкой метеорологической службы Deutscher Wetterdienst, скорость ветра достигала 152 километров в час. Жителям затронутых ураганом федеральных земель настоятельно не рекомендовали покидать дома и уж тем более садиться за руль.В Северном Рейне-Вестфалии без света остались 54 тысячи домохозяйств, в Баварии затронуты десять тысяч абонентов. большей частью повреждения вызваны падением крупных деревьев на линии электропередачи.Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn в четверг сообщил о приостановке из-за непогоды движения поездов дальнего следования сразу в семи федеральных землях страны.Метеорологи прогнозируют, что к вечеру четверга шторм утихнета далее направится к побережьям Северного и Балтийского морей. В горах Гарц и в высокогорьях у чешско-германской границы также ожидаются порывы ветра до 120 километров в час.Путин выразил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США&gt;&gt;&gt;Ураган в Стамбуле унес жизни четырех людей, разрушены здания&gt;&gt;&gt;Ураган "Арвен" в Британии - число погибших выросло до трех&gt;&gt;&gt;
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в мире, германия

"Иления" оставила Германию без электричества: что еще натворил ураган

13:55 17.02.2022
© Facebook / EBUZZУраган
Ураган - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
© Facebook / EBUZZ
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Ураган "Иления" обрушился сразу на несколько федеральных земель Германии: ветер ломал деревья, сносил кровлю зданий, нарушил дорожное сообщение.
КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Настоящим ударом стал для федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Бавария ураган "Иления", который обрушился на Германию в четверг утром, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий таблоид Bild.
Сообщается, что без электричества остались десятки тысяч домохозяйств.
По сообщению немецкой метеорологической службы Deutscher Wetterdienst, скорость ветра достигала 152 километров в час. Жителям затронутых ураганом федеральных земель настоятельно не рекомендовали покидать дома и уж тем более садиться за руль.
В Северном Рейне-Вестфалии без света остались 54 тысячи домохозяйств, в Баварии затронуты десять тысяч абонентов. большей частью повреждения вызваны падением крупных деревьев на линии электропередачи.
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn в четверг сообщил о приостановке из-за непогоды движения поездов дальнего следования сразу в семи федеральных землях страны.
Метеорологи прогнозируют, что к вечеру четверга шторм утихнета далее направится к побережьям Северного и Балтийского морей. В горах Гарц и в высокогорьях у чешско-германской границы также ожидаются порывы ветра до 120 километров в час.
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