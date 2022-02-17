https://ru.sputnik.md/20220217/immunolog-gripp-covid-49035321.html

Иммунолог предупредил о тяжелом течении гриппа после перенесенного COVID

Иммунолог предупредил о тяжелом течении гриппа после перенесенного COVID

Заболевание гриппом и ОРВИ может проходить тяжелее, если до этого пациент перенес коронавирусную инфекцию.

2022-02-17T18:00+0200

2022-02-17T18:00+0200

2022-02-17T18:00+0200

коронавирус

врач

орви

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В течение "простудного" осенне-зимнего сезона человек может в среднем два-три перенести заражение острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и гриппом. При этом заболевание может проходить тяжелее, если до этого пациент перенес коронавирусную инфекцию. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков."Если после коронавирусной инфекции остаются последствия, постковид, и на этот фон наслаивается гриппозная инфекция, то, действительно, гриппозная инфекция может протекать тяжелее. То есть здесь важен не сам факт наличия этих двух эпизодов заболевания, а тяжесть и последствия каждого из них. После заметного эпизода коронавирусной инфекции грипп может еще больше дестабилизировать уже и так нарушенное состояние организма", – рассказал Крючков.При этом, в случае, если COVID-19 протекал в легкой форме, скорее всего, никакого осложнения быть не должно, подчеркнул иммунолог.По его словам, обычно постковидный синдром диагностируют где-то через месяц после завершения острой фазы заболевания. Поэтому примерно в течение месяца после перенесенного COVID нужно вести себя крайне осмотрительно и стараться избегать заражения другими вирусными инфекциями.В качестве мер защиты от коронавирусной инфекции и сезонных заболеваний иммунолог порекомендовал обязательно носить маски, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей в помещениях и прочие меры, которые помогут значительно снизить риск инфицирования. "Кроме того, важно не забывать про вакцинацию. Если человек вакцинирован и от COVID-19, и от гриппозной инфекции, и еще соблюдает разумные противоэпидемические меры, вероятность в один сезон подхватить и грипп, и COVID-19 уменьшается до малозначимых величин", – заключил Крючков.

https://ru.sputnik.md/20220216/antitela-omikron-plokho-zaschischayut-48987906.html

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врач, орви