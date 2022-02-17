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В Израиле планируют снять все антиковидные ограничения
В Израиле планируют снять все антиковидные ограничения
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о скором снятии коронавирусных ограничений в стране
2022-02-17T20:54+0200
2022-02-17T20:55+0200
коронавирус
израиль
ограничения
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о скором снятии коронавирусных ограничений в стране, передает РИА Новости. Премьер сделал заявление во время совещания по вопросу ослабления COVID-ограничений."Мы наблюдаем резкое снижение числа больных в тяжелом состоянии. Эта волна пошла на спад. Наша стратегия открытой экономики наряду с осуществлением многих действий в борьбе с коронавирусом вывела Государство Израиль на первое место по темпам роста экономики среди развитых государств. Такого уровня экономического роста мы не видели 21 год", – заявил Беннет.По его словам, Израиль был "первой страной, которая закрыла свои ворота перед штаммом "омикрон", так что сейчас пришло время постепенно открываться"."На мой взгляд, нам нужно готовиться к скорому снятию ограничений. Открытая экономика и открытая система образования, не теряющие эффективности, – вот правильный баланс", – заключил он.При этом премьер-министр сказал, что страна будет "готовиться к следующей волне", и выразил желание, чтобы были извлечены уроки из деятельности в ходе этой волны, чтобы быть более подготовленными "к будущим сценариям".
https://ru.sputnik.md/20220210/izrail-izmenil-pravila-vezda-v-stranu-48782116.html
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израиль, ограничения

В Израиле планируют снять все антиковидные ограничения

20:54 17.02.2022 (обновлено: 20:55 17.02.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКоронавирусные ограничения
Коронавирусные ограничения - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Очередная волна коронавируса пошла на спад в Израиле.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о скором снятии коронавирусных ограничений в стране, передает РИА Новости. Премьер сделал заявление во время совещания по вопросу ослабления COVID-ограничений.
"Мы наблюдаем резкое снижение числа больных в тяжелом состоянии. Эта волна пошла на спад. Наша стратегия открытой экономики наряду с осуществлением многих действий в борьбе с коронавирусом вывела Государство Израиль на первое место по темпам роста экономики среди развитых государств. Такого уровня экономического роста мы не видели 21 год", – заявил Беннет.
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Израиль изменил правила въезда в страну
10 февраля, 14:56
По его словам, Израиль был "первой страной, которая закрыла свои ворота перед штаммом "омикрон", так что сейчас пришло время постепенно открываться".

"На мой взгляд, нам нужно готовиться к скорому снятию ограничений. Открытая экономика и открытая система образования, не теряющие эффективности, – вот правильный баланс", – заключил он.

При этом премьер-министр сказал, что страна будет "готовиться к следующей волне", и выразил желание, чтобы были извлечены уроки из деятельности в ходе этой волны, чтобы быть более подготовленными "к будущим сценариям".
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