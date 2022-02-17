В Израиле планируют снять все антиковидные ограничения
20:54 17.02.2022 (обновлено: 20:55 17.02.2022)
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Очередная волна коронавируса пошла на спад в Израиле.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о скором снятии коронавирусных ограничений в стране, передает РИА Новости. Премьер сделал заявление во время совещания по вопросу ослабления COVID-ограничений.
"Мы наблюдаем резкое снижение числа больных в тяжелом состоянии. Эта волна пошла на спад. Наша стратегия открытой экономики наряду с осуществлением многих действий в борьбе с коронавирусом вывела Государство Израиль на первое место по темпам роста экономики среди развитых государств. Такого уровня экономического роста мы не видели 21 год", – заявил Беннет.
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По его словам, Израиль был "первой страной, которая закрыла свои ворота перед штаммом "омикрон", так что сейчас пришло время постепенно открываться".
"На мой взгляд, нам нужно готовиться к скорому снятию ограничений. Открытая экономика и открытая система образования, не теряющие эффективности, – вот правильный баланс", – заключил он.
При этом премьер-министр сказал, что страна будет "готовиться к следующей волне", и выразил желание, чтобы были извлечены уроки из деятельности в ходе этой волны, чтобы быть более подготовленными "к будущим сценариям".
"На мой взгляд, нам нужно готовиться к скорому снятию ограничений. Открытая экономика и открытая система образования, не теряющие эффективности, – вот правильный баланс", – заключил он.
При этом премьер-министр сказал, что страна будет "готовиться к следующей волне", и выразил желание, чтобы были извлечены уроки из деятельности в ходе этой волны, чтобы быть более подготовленными "к будущим сценариям".