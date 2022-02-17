https://ru.sputnik.md/20220217/kandidaty-vsp-vsm-proveryat-nepodkupnost-49020691.html

Кандидатов в члены ВСП и ВСМ будут проверять на неподкупность

Кандидатов в члены ВСП и ВСМ будут проверять на неподкупность

Депутаты проголосовали за более тщательный отбор кандидатов в члены ВСМ и ВСМ.

2022-02-17T13:06+0200

2022-02-17T13:06+0200

2022-02-17T13:06+0200

в молдове

общество

молдова

парламент

депутаты

высший совет прокуроров

высший совет магистратуры

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Кандидаты на должности членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП) будут проходить проверку на неподкупность. Соответствующий законопроект приняли на заседании парламента в окончательном чтении. Проверять кандидатов будет специальная комиссия, состоящая из шести человек. Из них трех будут назначать парламентские фракции, остальных – по предложениям партнеров по развитию.Проверка на неподкупность заключается в оценке соблюдения претендентами профессиональной этики, уровня профессионализма, отсутствия сомнительных действий, вызывающих подозрения в коррупции. Также комиссия будет проверять проверять декларацию о доходах и имуществе, включая то, чем обладают члены семей соискателей. Если будут найдены серьезные нарушения, то кандидатов отстранят, а данные будут переданы в правоохранительные органы. Кроме того, законопроект обяжет все органы публичной власти, государственные реестры, а также банки бесплатно предоставлять информацию для оценки кандидатов. За отказ предусмотрены санкции.Члены комиссии будут получать зарплату, эквивалентную двум окладам судьи Высшей судебной палаты с трудовым стажем более 16 лет. Деятельность комиссии будет оплачиваться из бюджета, а также из средств партнеров по развитию.

https://ru.sputnik.md/20220217/oppozitsiya-trebuet-vyzvat-parlament-premera-ministrov-natsbank-sib-49011969.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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