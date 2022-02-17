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В Кодекс образования Молдовы внесли понятие "буллинг"
В Кодекс образования Молдовы внесли понятие "буллинг"
В Молдове разработают нормы применения закона о буллинге, который теперь официально включен в закон.
2022-02-17T17:42+0200
2022-02-17T18:28+0200
общество
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молдова
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Законодательство Молдовы теперь будет регулировать понятие "буллинг", или травли. Соответствующий законопроект одобрили в четверг депутаты.Кодекс об образовании будет дополнен понятием "буллинг", под которым подразумевается форма агрессии, проявляющаяся намеренно, неоднократно в отношениях между детьми, учащимися или студентами, унижающая человеческое достоинство. Как прописано в законе, буллинг применяется с целью получения социальных выгод: статуса, власти, влияния в группе сверстников, престижа, популярности в условиях, когда существует дисбаланс власти между ребенком/группой, которая причиняет боль, и пострадавшим ребенком.Явление будет признано формой психологического насилия, результатом которого является создание ситуации запугивания.После вступления в силу поправок в закон ответственные органы разработают методологические нормы его применения и предложат практику по предотвращению и борьбе с этим явлением.Почему педагоги закрывают глаза на травлю и расправы в школах&gt;&gt;&gt;Почему идет травля детей в молдавских школах&gt;&gt;&gt;Буллинг в школах Молдовы: проблема рассмотрена на парламентской платформе&gt;&gt;&gt;Как защитить себя и своих детей от кибербуллинга - советы экспертов&gt;&gt;&gt;
https://ru.sputnik.md/20200226/yunisef-bolshinstvo-podrostkov-v-moldove-stradayut-ot-izdevatelstv-v-shkolakh-29321918.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, травля, школы, парламент, депутаты, образование

В Кодекс образования Молдовы внесли понятие "буллинг"

17:42 17.02.2022 (обновлено: 18:28 17.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПервое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Ответственные органы разработают методологические нормы применения закона и предложат практику по предотвращению и борьбе с понятием, которое теперь официально включено в закон.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Законодательство Молдовы теперь будет регулировать понятие "буллинг", или травли.
Соответствующий законопроект одобрили в четверг депутаты.
Кодекс об образовании будет дополнен понятием "буллинг", под которым подразумевается форма агрессии, проявляющаяся намеренно, неоднократно в отношениях между детьми, учащимися или студентами, унижающая человеческое достоинство.
Как прописано в законе, буллинг применяется с целью получения социальных выгод: статуса, власти, влияния в группе сверстников, престижа, популярности в условиях, когда существует дисбаланс власти между ребенком/группой, которая причиняет боль, и пострадавшим ребенком.
Явление будет признано формой психологического насилия, результатом которого является создание ситуации запугивания.
После вступления в силу поправок в закон ответственные органы разработают методологические нормы его применения и предложат практику по предотвращению и борьбе с этим явлением.
Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 26.02.2020
Общество
Исследование ЮНИСЕФ: часть подростков в Молдове страдает от травли в школе
26 февраля 2020, 09:59
Почему педагоги закрывают глаза на травлю и расправы в школах>>>
Почему идет травля детей в молдавских школах>>>
Буллинг в школах Молдовы: проблема рассмотрена на парламентской платформе>>>
Как защитить себя и своих детей от кибербуллинга - советы экспертов>>>
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