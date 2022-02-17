https://ru.sputnik.md/20220217/kodeks-obrazovaniya-moldovy-vnesli-ponyatie-bulling-49037609.html

В Кодекс образования Молдовы внесли понятие "буллинг"

В Кодекс образования Молдовы внесли понятие "буллинг"

В Молдове разработают нормы применения закона о буллинге, который теперь официально включен в закон.

2022-02-17T17:42+0200

2022-02-17T17:42+0200

2022-02-17T18:28+0200

общество

в молдове

молдова

травля

школы

парламент

депутаты

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44414743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a34ca04c57f216beeb531a878701f719.jpg

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Законодательство Молдовы теперь будет регулировать понятие "буллинг", или травли. Соответствующий законопроект одобрили в четверг депутаты.Кодекс об образовании будет дополнен понятием "буллинг", под которым подразумевается форма агрессии, проявляющаяся намеренно, неоднократно в отношениях между детьми, учащимися или студентами, унижающая человеческое достоинство. Как прописано в законе, буллинг применяется с целью получения социальных выгод: статуса, власти, влияния в группе сверстников, престижа, популярности в условиях, когда существует дисбаланс власти между ребенком/группой, которая причиняет боль, и пострадавшим ребенком.Явление будет признано формой психологического насилия, результатом которого является создание ситуации запугивания.После вступления в силу поправок в закон ответственные органы разработают методологические нормы его применения и предложат практику по предотвращению и борьбе с этим явлением.Почему педагоги закрывают глаза на травлю и расправы в школах>>>Почему идет травля детей в молдавских школах>>>Буллинг в школах Молдовы: проблема рассмотрена на парламентской платформе>>>Как защитить себя и своих детей от кибербуллинга - советы экспертов>>>

https://ru.sputnik.md/20200226/yunisef-bolshinstvo-podrostkov-v-moldove-stradayut-ot-izdevatelstv-v-shkolakh-29321918.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, травля, школы, парламент, депутаты, образование