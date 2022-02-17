https://ru.sputnik.md/20220217/kogda-v-moldove-perestanut-rasti-tseny-49004027.html
Когда в Молдове перестанут расти цены
Когда в Молдове перестанут расти цены
Выясняем кто виноват в галопирующем росте цен в стране
2022-02-17T08:30+0200
2022-02-17T08:30+0200
2022-02-17T08:30+0200
радио
экономика
цены
молдова
в молдове
татьяна ларюшина
михаил пойсик
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Вечные вопросы молдавской экономики – что делать с ростом цен и кто виноват в сложившейся ситуации. На днях глава кабмина Наталья Гаврилица заявила в эфире одного из телеканалов, что именно Национальный банк Молдовы должен контролировать ситуацию с инфляцией.В беседе о причинах рекордного роста цен, наблюдаемого в Молдове, премьер заявила, что это не входит в зону ответственности правительства. "Это очень хороший вопрос для Национального банка", – сказала она.Так ли это? И почему власти не исключает инфляцию в 27%? Как выжить в Молдове людям, у которых зарплаты не стремятся к европейским, в отличие от цен?Обо всем этом расскажут эксперты-экономисты Татьяна Ларюшина и Михаил Пойсик.
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Сергей Цуркану
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
экономика, цены, молдова, в молдове, татьяна ларюшина, михаил пойсик, видео
Когда в Молдове перестанут расти цены
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В сегодняшнем выпуске программы "Утро на Sputnik'e" разбираемся в вечных вопросах – что делать с ростом цен и кто виноват в сложившейся ситуации.
Вечные вопросы молдавской экономики – что делать с ростом цен и кто виноват в сложившейся ситуации. На днях глава кабмина Наталья Гаврилица заявила в эфире одного из телеканалов, что именно Национальный банк Молдовы должен контролировать ситуацию с инфляцией.
В беседе о причинах рекордного роста цен, наблюдаемого в Молдове, премьер заявила, что это не входит в зону ответственности правительства. "Это очень хороший вопрос для Национального банка", – сказала она.
Так ли это? И почему власти не исключает инфляцию в 27%? Как выжить в Молдове людям, у которых зарплаты не стремятся к европейским, в отличие от цен?
Обо всем этом расскажут эксперты-экономисты Татьяна Ларюшина и Михаил Пойсик.