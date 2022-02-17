https://ru.sputnik.md/20220217/koronavirusnye-vyplaty-killeru-za-uslugi-sluchay-molodoy-amerikankoy-49025496.html

Коронавирусные выплаты – киллеру за услуги: случай с молодой американкой

Коронавирусные выплаты – киллеру за услуги: случай с молодой американкой

Женская ссора через несколько лет завершилась убийством - и косвенную роль в этом сыграла пандемия коронавируса.

2022-02-17T17:05+0200

2022-02-17T17:05+0200

2022-02-17T17:21+0200

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. На оплату заказного убийства направила жительница Майами деньги, выделенные ей в качестве поддержки во время пандемии, пишет МИР24 со ссылкой на The New York Times.По материалам следствия, 33-летняя Жасмин Мартинес перевела 10 тысяч долларов киллеру, застрелившему впоследствии 24-летнюю женщину возле ее дома на глазах у малолетнего ребенка. Досталось и девочке, которая была госпитализирована с ранением, мать погибла на месте.Сообщается, что четыре года назад между заказчицей убийства и будущей жертвой возникла ссора. Впоследствии при активном участии Мартинес на ее соперницу было совершено нападение, женщина должна была давать показания. Ее запугали и пытались подкупить, однако безрезультатно. Тогда и возникла мысль об убийстве. Киллера нашел сожитель Мартинес, в настоящее время все трое задержаны.Что касается денег, которые получил киллер, то это были выплаты, которые Мартинес получила на салон красоты как пострадавшая во время пандемии предприниматель. Когда делать бустер, если человек заболел коронавирусом>>>Тысячи образцов крови изучит Китай, чтобы расследовать происхождение COVID-19>>>В Молдове разрешили бесплатно вакцинировать от COVID иностранных туристов>>>

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