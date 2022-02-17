https://ru.sputnik.md/20220217/krasnoselskiy-poblagodaril-fk-sherif-za-pobedu-matche-ligi-evropy-49043999.html

Красносельский поблагодарил ФК "Шериф" за победу в матче Лиги Европы

Красносельский поблагодарил ФК "Шериф" за победу в матче Лиги Европы

Вадим Красносельский одним из первых поздравил футболистов "Шерифа" за игру в Лиге Европы.

2022-02-17T21:56+0200

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КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил и поздравил футбольный клуб "Шериф" за победу в матче плей-офф Лиги Европы против португальской "Браги". Матч прошел на стадионе в Тирасполе и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Ответная игра против португальцев на выезде состоится 24 февраля. "Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).

https://ru.sputnik.md/20220217/sherif-braga-play-off-liga-evropy-49036290.html

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