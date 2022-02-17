https://ru.sputnik.md/20220217/krasnoselskiy-poblagodaril-fk-sherif-za-pobedu-matche-ligi-evropy-49043999.html
Красносельский поблагодарил ФК "Шериф" за победу в матче Лиги Европы
Красносельский поблагодарил ФК "Шериф" за победу в матче Лиги Европы
Вадим Красносельский одним из первых поздравил футболистов "Шерифа" за игру в Лиге Европы.
2022-02-17T21:56+0200
2022-02-17T21:56+0200
2022-02-17T21:57+0200
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КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил и поздравил футбольный клуб "Шериф" за победу в матче плей-офф Лиги Европы против португальской "Браги". Матч прошел на стадионе в Тирасполе и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Ответная игра против португальцев на выезде состоится 24 февраля. "Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).
https://ru.sputnik.md/20220217/sherif-braga-play-off-liga-evropy-49036290.html
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в молдове, молдова, приднестровье, фк "шериф", тирасполь, футбол, лига европы, вадим красносельский
Красносельский поблагодарил ФК "Шериф" за победу в матче Лиги Европы
21:56 17.02.2022 (обновлено: 21:57 17.02.2022) Подписаться на
Вадим Красносельский одним из первых поздравил тираспольских футболистов.
КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил и поздравил футбольный клуб "Шериф" за победу в матче плей-офф Лиги Европы против португальской "Браги".
Матч прошел на стадионе в Тирасполе и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
"2:0. Спасибо, ребята, – за эмоции, за силу командного духа, за позитив, который сейчас в таком дефиците! С победой, Тирасполь! С отличным стартом, "Шериф"! Так держать!", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Ответная игра против португальцев на выезде состоится 24 февраля.
"Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).