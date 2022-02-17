https://ru.sputnik.md/20220217/kurs-valyut-na-pyatnitsa-dollar-i-evro-prodolzhayut-rost-49041080.html
Курс валют на пятница: доллар и евро продолжают рост
Курс валют на пятница: доллар и евро продолжают рост
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-17T22:04+0200
2022-02-17T22:04+0200
2022-02-17T22:04+0200
курс валют
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 18 февраля. Доллар и евро вновь укрепят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже более чем на три бана и будет стоить 17,9648 лея.Евро вырастет в цене менее, чем на один бан и закрепится на уровне 20,4215 лея.Что касается остальных валют, то 18 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2368 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6342 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1308 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20220215/kredity-snova-dorozhayut---natsbank-povysil-bazovuyu-stavku-do-105-48955283.html
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Александр Исаев
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курс валют, евро, доллар
Курс валют на пятница: доллар и евро продолжают рост
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 18 февраля. Доллар и евро вновь укрепят позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дороже более чем на три бана и будет стоить 17,9648 лея.
Евро вырастет в цене менее, чем на один бан и закрепится на уровне 20,4215 лея.
Что касается остальных валют, то 18 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2368 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6342 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1308 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.