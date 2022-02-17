Лавров рассказал, когда РФ направит США свой ответ по гарантиям безопасности
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
© Пресс-служба МИД РФ/
Анализ полученного от США документа завершается, ответ России будет предан гласности, сообщил министр иностранных дел РФ.
КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik.Ответ США на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности Россия отправит 17 февраля, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо, передает РИА Новости.
"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере мы сегодня направим это письмо американской стороне", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что письмо будет предано гласности.
Мы, конечно же, сделаем это письмо гласным. Мы считаем, что необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданского общества наших стран представляли, что происходит. Иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться той ложью и откровенной пропагандой, которая сейчас заполняет информационное пространство.
Кроме того, глава МИД заявил, что Россия будет сама решать, как и какими способами обеспечивать свою безопасность.
"Когда те же американцы говорят немцам и другим европейцам: "Нет, вы не знаете, что нужно для вашей энергетической безопасности. Поэтому мы вам скажем, надо или нельзя вводить "Северный поток 2"… Когда говорят немцам "мы лучше знаем, что вам нужно зимой, летом и осенью". Также и нам говорят: "Зачем вы продвигаете свои инициативы, вашей безопасности никто и ничто не угрожает", - сказал Лавров.
"Давайте мы все-таки будем уважать друг друга. И уж Россия точно будет сама решать, как и какими средствами обеспечивать свою безопасность", - призвал российский министр.
"Давайте мы все-таки будем уважать друг друга. И уж Россия точно будет сама решать, как и какими средствами обеспечивать свою безопасность", - призвал российский министр.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
На встрече 14 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
На встрече 14 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.