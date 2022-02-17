https://ru.sputnik.md/20220217/mid-rf-vyvod-vsekh-sil-ssha-iz-tsentralnoy-vostochnoy-evropy-pribaltiki-49034055.html

МИД: РФ настаивает на выводе всех сил США из Центральной и Восточной Европы, Прибалтики

МИД: РФ настаивает на выводе всех сил США из Центральной и Восточной Европы, Прибалтики

Внешнеполитическое ведомство России опубликовало реакцию на ответ в адрес США по гарантиям безопасности. 17.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-17T17:00+0200

2022-02-17T17:00+0200

2022-02-17T17:15+0200

россия

в мире

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1a/34889847_0:0:2869:1614_1920x0_80_0_0_9496d1810cfe948b1fc64074762eb89a.jpg

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток, говорится в опубликованной МИД РФ реакции на ответ США по гарантиям безопасности, его цитирует РИА Новости."Призываем США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток", – говорится в тексте сообщения.Кроме того, Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, отмечается в документе.В ответе России по безопасности, переданном США, подчеркивается неприемлемость требований вывести войска из определенных российских районов, сообщает МИД России."Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются. Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей", – говорится в сообщении МИД РФ.Предложения России по гарантиям безопасности должны рассматриваться в комплексеРоссийские предложения "носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих", – заявил МИД России.В российском ведомстве обратили внимание американской стороны, что Россия в представленных документах по гарантиям безопасности предложила идти по пути комплексного долгосрочного урегулирования той неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике."Речь прежде всего идет о создании устойчивого фундамента архитектуры безопасности в виде договоренности об отказе НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. Это остается для нас неизменным императивом. В отсутствие такой крепкой основы взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу", – уточнили в российском ведомстве.США проигнорировали "пакетный" характер предложений РФ по гарантиям безопасности, выбрав "удобные" для себя темы, также отмечает МИД РФ.В отсутствие готовности США договариваться о гарантиях безопасности Россия будет вынуждена реагировать, в том числе военно-техническим путем, говорится в сообщении МИД."В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", – следует из текста. Никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируетсяМИД России в связи с передачей письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности сообщил, что ни о каком "вторжении" России на Украину речи не идет."Никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", – говорится в тексте."Упоминание в данном контексте российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет и не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия там внутренних факторов. Утрата украинским государством территориальной целостности – результат произошедших внутри него процессов", – добавили в МИД РФ.Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение Киевом минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине, говорится в опубликованной МИД РФ письменной реакции."Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", – говорится в тексте сообщения.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ. Посол США в России Салливан днем в четверг посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как сообщил МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Лавров рассказал, когда РФ направит США свой ответ по гарантиям безопасности>>>НАТО готова к продолжению диалога с Россией – Столтенберг>>>Названа дата проведения встречи по Украине глав МИД стран Большой семерки>>>

https://ru.sputnik.md/20220217/moskva-peredala-ssha-reaktsiyu-amerikanskiy-otvet-garantiyam-bezopasnosti-49031241.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, мид