МИД: РФ настаивает на выводе всех сил США из Центральной и Восточной Европы, Прибалтики
17:00 17.02.2022 (обновлено: 17:15 17.02.2022)
© Sputnik / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
© Sputnik / Оксана Джадан/
Внешнеполитическое ведомство России опубликовало реакцию на ответ в адрес США по гарантиям безопасности.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток, говорится в опубликованной МИД РФ реакции на ответ США по гарантиям безопасности, его цитирует РИА Новости.
"Призываем США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток", – говорится в тексте сообщения.
Кроме того, Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, отмечается в документе.
"Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора", – говорится в тексте сообщения.
В ответе России по безопасности, переданном США, подчеркивается неприемлемость требований вывести войска из определенных российских районов, сообщает МИД России.
"Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются. Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей", – говорится в сообщении МИД РФ.
Предложения России по гарантиям безопасности должны рассматриваться в комплексе
Российские предложения "носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих", – заявил МИД России.
В российском ведомстве обратили внимание американской стороны, что Россия в представленных документах по гарантиям безопасности предложила идти по пути комплексного долгосрочного урегулирования той неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике.
"Речь прежде всего идет о создании устойчивого фундамента архитектуры безопасности в виде договоренности об отказе НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. Это остается для нас неизменным императивом. В отсутствие такой крепкой основы взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу", – уточнили в российском ведомстве.
США проигнорировали "пакетный" характер предложений РФ по гарантиям безопасности, выбрав "удобные" для себя темы, также отмечает МИД РФ.
"Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников", – отмечается в переданном США ответе РФ по безопасности.
В отсутствие готовности США договариваться о гарантиях безопасности Россия будет вынуждена реагировать, в том числе военно-техническим путем, говорится в сообщении МИД.
"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", – следует из текста.
Никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется
МИД России в связи с передачей письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности сообщил, что ни о каком "вторжении" России на Украину речи не идет.
"Никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", – говорится в тексте.
"Упоминание в данном контексте российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет и не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия там внутренних факторов. Утрата украинским государством территориальной целостности – результат произошедших внутри него процессов", – добавили в МИД РФ.
Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение Киевом минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине, говорится в опубликованной МИД РФ письменной реакции.
"Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", – говорится в тексте сообщения.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ. Посол США в России Салливан днем в четверг посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как сообщил МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.