https://ru.sputnik.md/20220217/moldavskim-selkhozproizvoditelyam-vozmestyat-chast-raskhodov-na-toplivo-49044390.html
Молдавским сельхозпроизводителям возместят часть расходов на топливо
Молдавским сельхозпроизводителям возместят часть расходов на топливо
По словам министра сельского хозяйства и пищевой промышленности, речь идет о возврате акциза на приобретенное дизтопливо.
2022-02-17T22:09+0200
2022-02-17T22:09+0200
2022-02-17T22:10+0200
экономика
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КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Фермерам Молдовы возместят часть акциза на дизельное топливо. По словам главы Минсельхоза Виорела Герчу, этот вопрос обсуждается в министерстве.Министр в радиостудии Sputnik Молдова заявил, что после частичного возмещения акциза, позже не исключен и его полный возврат.По словам министра, идет обсуждение вопроса о снижении акциза на 30 или даже 50 процентов, но пока окончательного решения нет.В то же время глава Минсельхоза заявил, что рассматривается вопрос и о снижении налога на добавленную стоимость на импорт удобрений и защитных препаратов. В этом случае предлагается снизить НДС с 20% до 13%.Когда будет принято окончательное решение, министр не уточнил. Однако отметил, что это произойдет к началу весенних работ, то есть до 1 марта.Что касается семенного материала, Виорел Герчу уточнил, что снижение налогов не обсуждалось, так как это может повредить местным производителям.Ранее в интервью Sputnik Молдова исполнительный директор Ассоциации сельхозпроизводителей "Агро-Прут Леова" заявил, что фермеры находятся в постоянном диалоге с властями, чтобы найти решения для поддержки этого сектора.
https://ru.sputnik.md/20211205/kakim-budet-2022-god-v-selskom-khozyaystve-eksperty-byut-trevogu-46966831.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Родика Герчиу
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сельское хозяйство, минсельхоз, топливо, сельхозпроизводители, расходы
Молдавским сельхозпроизводителям возместят часть расходов на топливо
22:09 17.02.2022 (обновлено: 22:10 17.02.2022) Подписаться на
По словам министра сельского хозяйства и пищевой промышленности, речь идет о возврате акциза на приобретенное горючее.
КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Фермерам Молдовы возместят часть акциза на дизельное топливо. По словам главы Минсельхоза Виорела Герчу, этот вопрос обсуждается в министерстве.
Министр в радиостудии Sputnik Молдова
заявил, что после частичного возмещения акциза, позже не исключен и его полный возврат.
"Будем принимать решения, исходя из финансовых возможностей, чтобы покрыть акциз целиком. Надеюсь, что это произойдет, важно создать прецедент", — сказал Герчу.
Виорел Герчу
Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы
По словам министра, идет обсуждение вопроса о снижении акциза на 30 или даже 50 процентов, но пока окончательного решения нет.
В то же время глава Минсельхоза заявил, что рассматривается вопрос и о снижении налога на добавленную стоимость на импорт удобрений и защитных препаратов. В этом случае предлагается снизить НДС с 20% до 13%.
Когда будет принято окончательное решение, министр не уточнил. Однако отметил, что это произойдет к началу весенних работ, то есть до 1 марта.
Что касается семенного материала, Виорел Герчу уточнил, что снижение налогов не обсуждалось, так как это может повредить местным производителям.
Ранее в интервью Sputnik Молдова исполнительный директор Ассоциации сельхозпроизводителей "Агро-Прут Леова" заявил, что фермеры находятся в постоянном диалоге с властями, чтобы найти решения для поддержки этого сектора.