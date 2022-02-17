https://ru.sputnik.md/20220217/moldavskim-selkhozproizvoditelyam-vozmestyat-chast-raskhodov-na-toplivo-49044390.html

Молдавским сельхозпроизводителям возместят часть расходов на топливо

Молдавским сельхозпроизводителям возместят часть расходов на топливо

По словам министра сельского хозяйства и пищевой промышленности, речь идет о возврате акциза на приобретенное дизтопливо.

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КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Фермерам Молдовы возместят часть акциза на дизельное топливо. По словам главы Минсельхоза Виорела Герчу, этот вопрос обсуждается в министерстве.Министр в радиостудии Sputnik Молдова заявил, что после частичного возмещения акциза, позже не исключен и его полный возврат.По словам министра, идет обсуждение вопроса о снижении акциза на 30 или даже 50 процентов, но пока окончательного решения нет.В то же время глава Минсельхоза заявил, что рассматривается вопрос и о снижении налога на добавленную стоимость на импорт удобрений и защитных препаратов. В этом случае предлагается снизить НДС с 20% до 13%.Когда будет принято окончательное решение, министр не уточнил. Однако отметил, что это произойдет к началу весенних работ, то есть до 1 марта.Что касается семенного материала, Виорел Герчу уточнил, что снижение налогов не обсуждалось, так как это может повредить местным производителям.Ранее в интервью Sputnik Молдова исполнительный директор Ассоциации сельхозпроизводителей "Агро-Прут Леова" заявил, что фермеры находятся в постоянном диалоге с властями, чтобы найти решения для поддержки этого сектора.

https://ru.sputnik.md/20211205/kakim-budet-2022-god-v-selskom-khozyaystve-eksperty-byut-trevogu-46966831.html

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2022

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

сельское хозяйство, минсельхоз, топливо, сельхозпроизводители, расходы