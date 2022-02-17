https://ru.sputnik.md/20220217/moldova-sandu-myunkhenskaya-konferencziya-bezopasnost-49027274.html
Президент Молдовы Майя Санду выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Молдовы Майя Санду выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
На конференции в Мюнхене президент Молдовы Майя Санду зачитает два доклада.
2022-02-17T15:32+0200
2022-02-17T15:32+0200
2022-02-17T15:59+0200
общество
в молдове
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мюнхенская конференция по безопасности
германия
майя санду
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. В мероприятии примут участие главы государств и правительств, а также представители международных организаций безопасности. В ходе конференции президент Майя Санду выступит с докладами "Объединение усилий: борьба с клептократией и коррупцией" и "Миграция и международная безопасность".Глава государства также проведет ряд двусторонних встреч.В состав официальной делегации Молдовы вместе с Майей Санду также вошла генсекретарь администрации президента Кристина Герасимова. Санду выступила с обращением по ситуации в регионе>>>Санду больше не быть президентом Молдовы>>>Оппозиция потребовала вызвать в парламент премьера>>>Молдова начинает пересматривать свое отношение к роли России в регионе>>>
https://ru.sputnik.md/20220214/nuzhno-li-maye-sandu-potrebovat-otstavki-pravitelstva-moldovy-48922204.html
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в молдове, молдова, мюнхенская конференция по безопасности, германия, майя санду
Президент Молдовы Майя Санду выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
15:32 17.02.2022 (обновлено: 15:59 17.02.2022) Подписаться на
На конференции в Мюнхене Майя Санду зачитает два доклада.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля.
В мероприятии примут участие главы государств и правительств, а также представители международных организаций безопасности.
В ходе конференции президент Майя Санду выступит с докладами "Объединение усилий: борьба с клептократией и коррупцией" и "Миграция и международная безопасность".
Глава государства также проведет ряд двусторонних встреч.
В состав официальной делегации Молдовы вместе с Майей Санду также вошла генсекретарь администрации президента Кристина Герасимова.