https://ru.sputnik.md/20220217/moldova-usilenie-nato-rumynia-48979115.html

Коновалов: какое отношение к Молдове имеет усиление НАТО в Румынии

Коновалов: какое отношение к Молдове имеет усиление НАТО в Румынии

Переброска дополнительных сил НАТО в Румынию — это следствие массовой истерии вокруг ситуации с Украиной

2022-02-17T08:00+0200

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Коновалов: какое отношение к Молдове имеет усиление НАТО в Румынии Коновалов: какое отношение к Молдове имеет усиление НАТО в Румынии

Переброска дополнительных сил НАТО в Румынию — это следствие массовой истерии вокруг ситуации с Украиной – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал директор российского Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов."Прежде всего это имеет отношение к общему состоянию нервозности и противостояния коллективного Запада и России на украинском поле", - сказал эксперт.По мнению аналитика, Молдова и непризнанное Приднестровье не связаны с усилением НАТО в Румынии и Восточной Европе."Было заявлено, что некоторые силы США прибудут в Польшу, кое-кто в Румынию. Не думаю, что это относится именно к Молдове. Понятно, что когда речь идет об этой стране, то прежде всего, если говорить о внешнеполитическом аспекте, это Приднестровье. В данном случае это не так, это связано с противостоянием по поводу Украины и постоянными противоречивыми заявлениями", - отметил Коновалов.Военных прибудет немного, поэтому это больше некий символический акт, утверждает эксперт.Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джеоанэ заявил в субботу, 12 февраля, что министры обороны стран-членов альянса проведут встречу, одной из тем для обсуждения станет размещение в Румынии постоянной боевой группы под французским командованием. Он отметил, что на восточном фланге НАТО уже размещены четыре такие группировки, в странах Балтии и Польше. Боевую группу в Польше возглавляют американцы, в Эстонии - англичане, в Латвии – канадцы, а в Литве – немцы.Таким образом, Румыния станет пятой страной с боевой группой НАТО на своей территории. Напомним, что в Румынии уже есть иностранные военнослужащие, присутствующие там на постоянной основе. Речь идет о 900 американских солдатах на базах "Михаил Когэлничану" и "Кымпия Турзий".Кроме того, на днях контингент американских военных (пока временно) пополнился еще 1000 человек в связи с напряженной ситуацией на Украине. Джеоанэ полагает, что новая боевая группа может прибыть на территорию Румынии уже через два-три месяца.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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нато, румыния, молдова, аудио, усиление