Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220217/moskva-peredala-ssha-reaktsiyu-amerikanskiy-otvet-garantiyam-bezopasnosti-49031241.html
Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности
Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности
В этот же день МИД России посетил посол США, он пробыл в российском ведомстве не более четверти часа.
2022-02-17T16:10+0200
2022-02-17T17:17+0200
россия
в мире
сша
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2639/53/26395317_0:164:3077:1895_1920x0_80_0_0_bcaaed95e9a53db24a0f9b600ae6f016.jpg
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, об этом сообщил МИД России. Ранее в четверг о получении ответа от России передал телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента, пишет РИА Новости. "Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был передан послу Джону Салливану в Москве сегодня", – цитирует телеканал неназванного американского дипломата.Салливан в четверг днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Лавров рассказал, когда РФ направит США свой ответ по гарантиям безопасности&gt;&gt;&gt;НАТО готова к продолжению диалога с Россией – Столтенберг&gt;&gt;&gt;Названа дата проведения встречи по Украине глав МИД стран Большой семерки&gt;&gt;&gt;
https://ru.sputnik.md/20220215/kishinev-vstretilis-gossekretar-midei-zamglavy-mid-rf-48952205.html
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2639/53/26395317_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_bff400dd6ae0d2f20cdff120ee92d9d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сша, мид рф

Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности

16:10 17.02.2022 (обновлено: 17:17 17.02.2022)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
В этот же день МИД России посетил посол США, он пробыл в российском ведомстве не более четверти часа.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, об этом сообщил МИД России.

"17 февраля с. г. приглашенному в МИД России послу США Дж. Салливану была передана следующая реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности", – отмечается в заявлении.

Ранее в четверг о получении ответа от России передал телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента, пишет РИА Новости.
"Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был передан послу Джону Салливану в Москве сегодня", – цитирует телеканал неназванного американского дипломата.
Салливан в четверг днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами.

В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
Визит замглавы МИД РФ Андрея Руденко в Молдову - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
Политика
В Кишиневе встретились глава МИДЕИ Попеску и замглавы МИД РФ Руденко
15 февраля, 15:13
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Лавров рассказал, когда РФ направит США свой ответ по гарантиям безопасности>>>
НАТО готова к продолжению диалога с Россией – Столтенберг>>>
Названа дата проведения встречи по Украине глав МИД стран Большой семерки>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала