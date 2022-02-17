https://ru.sputnik.md/20220217/moskva-peredala-ssha-reaktsiyu-amerikanskiy-otvet-garantiyam-bezopasnosti-49031241.html

Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности

Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности

В этот же день МИД России посетил посол США, он пробыл в российском ведомстве не более четверти часа.

2022-02-17T16:10+0200

2022-02-17T16:10+0200

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, об этом сообщил МИД России. Ранее в четверг о получении ответа от России передал телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента, пишет РИА Новости. "Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был передан послу Джону Салливану в Москве сегодня", – цитирует телеканал неназванного американского дипломата.Салливан в четверг днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Лавров рассказал, когда РФ направит США свой ответ по гарантиям безопасности>>>НАТО готова к продолжению диалога с Россией – Столтенберг>>>Названа дата проведения встречи по Украине глав МИД стран Большой семерки>>>

https://ru.sputnik.md/20220215/kishinev-vstretilis-gossekretar-midei-zamglavy-mid-rf-48952205.html

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