В НАРЭ объяснили, что обеспечивает справедливые цены на бензин и дизтопливо
16:05 17.02.2022 (обновлено: 16:11 17.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЗдание НАРЭ
© Sputnik / Mihai Caraus
В НАРЭ рассказали, от чего зависят ежедневные колебания максимальной розничной цены на бензин и дизтопливо.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Применяемая в Молдове методология определения максимальных цен на нефтепродукты гарантирует, что цена, устанавливаемая на нефтепродукты, точно отражает как восходящий, так и нисходящий тренд международных котировок Platts. Поэтому существующий механизм обеспечивает справедливые цены, легко проверяемые в условиях максимальной прозрачности, сообщают в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ).
© Serviciul comunicare Agenția Națională pentru Reglementare în EnergeticăДинамика цен на топливо в Молдове
Динамика цен на топливо в Молдове
© Serviciul comunicare Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало данные о динамике цен на нефтепродукты.
"Цена тонны бензина или дизельного топлива устанавливается нефтеперерабатывающим заводом в зависимости от ежедневных изменений международных котировок Platts. При въезде в страну импортеры нефтепродуктов уплачивают акцизный сбор, который ежегодно меняется в соответствии с Налоговым кодексом, и налог на добавленную стоимость (НДС), который является фиксированным", – уточняют в НАРЭ.
В агентстве отмечают, что НАРЭ устанавливает каждые шесть месяцев и регулирует только торговую маржу, которая должна покрывать расходы, связанные с деятельностью по импорту и маркетингу основных нефтепродуктов (включая расходы на транспортировку и страхование нефтепродуктов на территории других стран, налоговые, таможенные процедуры и плату за выбросы загрязняющих веществ). В настоящее время удельная коммерческая наценка установлена на уровне 2,62 лея/литр.
© Serviciul comunicare Agenția Națională pentru Reglementare în EnergeticăДинамика цен на топливо в Молдове
Динамика цен на топливо в Молдове
© Serviciul comunicare Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
С июля 2021 года НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Похожая методология применялась в Молдове в 2016-2018 годах.
Максимальные цены устанавливаются НАРЭ на каждый день на основе котировок Platts.
Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так:
Средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива за прошедшие 14 дней, умноженная на средний обменный курс лея к доллару за последние 14 дней + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.