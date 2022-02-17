https://ru.sputnik.md/20220217/nare-obyasnili-chto-obespechivaet-spravedlivye-tseny-benzin-diztoplivo-49027755.html

В НАРЭ объяснили, что обеспечивает справедливые цены на бензин и дизтопливо

В НАРЭ объяснили, что обеспечивает справедливые цены на бензин и дизтопливо

Ежедневные колебания цены на бензин и дизтопливо, зависит исключительно от динамики среднего значения котировок Platts.

2022-02-17T16:05+0200

2022-02-17T16:05+0200

2022-02-17T16:11+0200

нарэ

топливо

цены на бензин

экономика

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719715_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6619823c27a22b3a5cc78530c1443056.jpg

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Применяемая в Молдове методология определения максимальных цен на нефтепродукты гарантирует, что цена, устанавливаемая на нефтепродукты, точно отражает как восходящий, так и нисходящий тренд международных котировок Platts. Поэтому существующий механизм обеспечивает справедливые цены, легко проверяемые в условиях максимальной прозрачности, сообщают в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ).Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало данные о динамике цен на нефтепродукты.В агентстве отмечают, что НАРЭ устанавливает каждые шесть месяцев и регулирует только торговую маржу, которая должна покрывать расходы, связанные с деятельностью по импорту и маркетингу основных нефтепродуктов (включая расходы на транспортировку и страхование нефтепродуктов на территории других стран, налоговые, таможенные процедуры и плату за выбросы загрязняющих веществ). В настоящее время удельная коммерческая наценка установлена ​​на уровне 2,62 лея/литр.С июля 2021 года НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Похожая методология применялась в Молдове в 2016-2018 годах.Максимальные цены устанавливаются НАРЭ на каждый день на основе котировок Platts.Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так:Средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива за прошедшие 14 дней, умноженная на средний обменный курс лея к доллару за последние 14 дней + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.

https://ru.sputnik.md/20220217/tseny-toplivo-moldova-byut-rekordy-benzin-dizel-49016113.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

нарэ, топливо, цены на бензин, в молдове