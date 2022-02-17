https://ru.sputnik.md/20220217/ograblenie-s-dtp--prestupniki-daleko-ne-uekhali-49039533.html
Ограбление с ДТП — преступники далеко не уехали
Ограбление с ДТП — преступники далеко не уехали
Полиция раскрыла по горячим следам нападение на молодого человека в Кишиневе.
2022-02-17T19:21+0200
2022-02-17T19:21+0200
2022-02-17T19:21+0200
общество
ограбление
полиция
дтп
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КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Двое молодых жителей столицы задержаны и взяты под стражу на 30 суток за совершение разбойного нападения.Днем накануне Дня влюбленных в секторе Ботаника они напали на прохожего, избили его и ограбили. Затем сели в машину и скрылись с места преступления.Однако далеко разбойники не уехали. По пути водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.Преступники бросили машину и покинули место аварии. Однако оставленных улик хватило следователям, чтобы грабителей быстро задержали.Оба признали свою вину. Согласно действующего законодательству им грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.
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Александр Исаев
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ограбление, полиция, дтп
Ограбление с ДТП — преступники далеко не уехали
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Полиция раскрыла по горячим следам нападение на молодого человека в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Двое молодых жителей столицы задержаны и взяты под стражу на 30 суток за совершение разбойного нападения.
Днем накануне Дня влюбленных в секторе Ботаника они напали на прохожего, избили его и ограбили. Затем сели в машину и скрылись с места преступления.
Однако далеко разбойники не уехали. По пути водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.
Преступники бросили машину и покинули место аварии. Однако оставленных улик хватило следователям, чтобы грабителей быстро задержали.
Оба признали свою вину. Согласно действующего законодательству им грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.