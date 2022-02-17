https://ru.sputnik.md/20220217/oppozitsiya-trebuet-vyzvat-parlament-premera-ministrov-natsbank-sib-49011969.html

Оппозиция потребовала вызвать в парламент премьера, министров и глав НБМ и СИБ

Оппозиция потребовала вызвать в парламент премьера, министров и глав НБМ и СИБ

Обсудили несколько проблем и потребовали вызова на слушания нескольких официальных лиц. Все инициативы не были приняты.

2022-02-17T10:37+0200

2022-02-17T10:37+0200

2022-02-17T11:26+0200

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКиС) потребовали на заседании парламента вызвать на слушания премьер-министра Наталью Гаврилицу, нескольких министров и глав Нацбанка и Службы информации и безопасности (СИБ). Все эти инициативы оппозиции не набрали нужного количества голосов. Депутаты фракции "Действие и солидарность" (PAS), обладающие парламентских большинством, проголосовали против. Министра обороны Анатолия Носатого и главу СИБ Александра Есауленко потребовал вызвать Константин Старыш в связи с обращением президента Молдовы Майи Санду 14 февраля, в котором она заявила о возможном военном конфликте на Украине. Гаврилицу и главу Нацбанка Октавиана Армашу вызвали в связи с ростом цен и инфляции. Также в парламенте вспомнили про несколько скандальных ситуаций, произошедших в стране в последние дни. Так, вице-спикер Влад Батрынча упомянул скандальную вечеринку в День прокурора. По словам Батрынчи, тогда в ночном клубе "забаррикадировались более 100 прокуроров". В связи с этим Батрынча потребовал вызвать руководство Генпрокуратуры и представителей Высшего совета прокуроров. Помимо этого, парламентарии вспомнили и про еще один скандал, когда патрульный не пропустил карету скорой помощи с пациентом, дав дорогу кортежу правительства Румынии. Инцидент произошел 11 февраля, в день, когда прошло совместное заседание кабминов Молдовы и Румынии. Депутаты подчеркнули, что Гаврилица, полиция и глава Минздрава делали противоречивые заявления по этому случаю, при этом никто не понес ответственность. Из-за этого происшествия оппозиция посчитала нужным вызвать премьера Наталью Гаврилицу, главу Министерства иностранных дел (МВД) Анну Ревенко и министра здравоохранения Аллу Немеренко. О тревожной ситуации в сельском хозяйстве и тяжелом положении аграриев рассказал депутат Раду Мудряк. По его мнению, в стране так и не принимают закон о внутренней торговле, который предусматривает наличие 50% товаров местного производства на полках супермаркетов.

https://ru.sputnik.md/20220215/nemerenko-priznala-skoroy-kotoruyu-ne-propustil-patrulnyy-byl-patsient-48959363.html

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