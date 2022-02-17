https://ru.sputnik.md/20220217/oppozitsiya-trebuet-vyzvat-parlament-premera-ministrov-natsbank-sib-49011969.html
Оппозиция потребовала вызвать в парламент премьера, министров и глав НБМ и СИБ
Оппозиция потребовала вызвать в парламент премьера, министров и глав НБМ и СИБ
Обсудили несколько проблем и потребовали вызова на слушания нескольких официальных лиц. Все инициативы не были приняты.
2022-02-17T10:37+0200
2022-02-17T10:37+0200
2022-02-17T11:26+0200
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКиС) потребовали на заседании парламента вызвать на слушания премьер-министра Наталью Гаврилицу, нескольких министров и глав Нацбанка и Службы информации и безопасности (СИБ). Все эти инициативы оппозиции не набрали нужного количества голосов. Депутаты фракции "Действие и солидарность" (PAS), обладающие парламентских большинством, проголосовали против. Министра обороны Анатолия Носатого и главу СИБ Александра Есауленко потребовал вызвать Константин Старыш в связи с обращением президента Молдовы Майи Санду 14 февраля, в котором она заявила о возможном военном конфликте на Украине. Гаврилицу и главу Нацбанка Октавиана Армашу вызвали в связи с ростом цен и инфляции. Также в парламенте вспомнили про несколько скандальных ситуаций, произошедших в стране в последние дни. Так, вице-спикер Влад Батрынча упомянул скандальную вечеринку в День прокурора. По словам Батрынчи, тогда в ночном клубе "забаррикадировались более 100 прокуроров". В связи с этим Батрынча потребовал вызвать руководство Генпрокуратуры и представителей Высшего совета прокуроров. Помимо этого, парламентарии вспомнили и про еще один скандал, когда патрульный не пропустил карету скорой помощи с пациентом, дав дорогу кортежу правительства Румынии. Инцидент произошел 11 февраля, в день, когда прошло совместное заседание кабминов Молдовы и Румынии. Депутаты подчеркнули, что Гаврилица, полиция и глава Минздрава делали противоречивые заявления по этому случаю, при этом никто не понес ответственность. Из-за этого происшествия оппозиция посчитала нужным вызвать премьера Наталью Гаврилицу, главу Министерства иностранных дел (МВД) Анну Ревенко и министра здравоохранения Аллу Немеренко. О тревожной ситуации в сельском хозяйстве и тяжелом положении аграриев рассказал депутат Раду Мудряк. По его мнению, в стране так и не принимают закон о внутренней торговле, который предусматривает наличие 50% товаров местного производства на полках супермаркетов.
https://ru.sputnik.md/20220215/nemerenko-priznala-skoroy-kotoruyu-ne-propustil-patrulnyy-byl-patsient-48959363.html
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в молдове, молдова, парламент, партия социалистов республики молдова, партия коммунистов, оппозиция
Оппозиция потребовала вызвать в парламент премьера, министров и глав НБМ и СИБ
10:37 17.02.2022 (обновлено: 11:26 17.02.2022) Подписаться на
Парламентарии обсудили несколько проблем и скандалов в связи с чем потребовали вызова на слушания нескольких официальных лиц. Все инициативы не были приняты.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКиС) потребовали на заседании парламента вызвать на слушания премьер-министра Наталью Гаврилицу, нескольких министров и глав Нацбанка и Службы информации и безопасности (СИБ).
Все эти инициативы оппозиции не набрали нужного количества голосов. Депутаты фракции "Действие и солидарность" (PAS), обладающие парламентских большинством, проголосовали против.
Министра обороны Анатолия Носатого и главу СИБ Александра Есауленко потребовал вызвать Константин Старыш в связи с обращением президента Молдовы Майи Санду
14 февраля, в котором она заявила о возможном военном конфликте на Украине.
"Хочется услышать, что послужило причиной таких выводов и на основании каких разведданных были сделаны выводы о возможном начале войны в регионе в ближайшие дни. Просим провести слушания. Если это связано с секретностью, давайте проведем в закрытом режиме"
Константин Старыш
депутат БКиС
Гаврилицу и главу Нацбанка Октавиана Армашу вызвали в связи с ростом цен и инфляции.
"Замечаем тревожные процессы в нашей экономике. Цены растут, инфляция практически галопирует. Противоречивые заявления правительства и Нацбанка. Использование в расчетах бюджета данных, взятых, прямо скажем с неба, вынуждает нас предложить заслушать Наталью Гаврилицу и Октавиана Армашу о мерах по предотвращению роста цен и снижению инфляции".
Олег Рейдман
депутат БКиС
Также в парламенте вспомнили про несколько скандальных ситуаций, произошедших в стране в последние дни. Так, вице-спикер Влад Батрынча упомянул скандальную вечеринку в День прокурора.
По словам Батрынчи, тогда в ночном клубе "забаррикадировались более 100 прокуроров".
"Сейчас к ответу призвали директора ночного клуба и главу охраны. За ту вечеринку прокуроров понесет ответственность, в том числе и уголовную, администрация клуба. Это постыдный случай: мы на пике пандемии, объявлено чрезвычайное положение, а власть молчит".
Влад Батрынча
вице-спикер, депутат БКиС
В связи с этим Батрынча потребовал вызвать руководство Генпрокуратуры и представителей Высшего совета прокуроров.
Помимо этого, парламентарии вспомнили и про еще один скандал, когда патрульный не пропустил карету скорой помощи с пациентом, дав дорогу кортежу правительства Румынии. Инцидент произошел 11 февраля, в день, когда прошло совместное заседание кабминов Молдовы и Румынии.
Депутаты подчеркнули, что Гаврилица, полиция и глава Минздрава делали противоречивые заявления по этому случаю, при этом никто не понес ответственность. Из-за этого происшествия оппозиция посчитала нужным вызвать премьера Наталью Гаврилицу, главу Министерства иностранных дел (МВД) Анну Ревенко и министра здравоохранения Аллу Немеренко.
О тревожной ситуации в сельском хозяйстве и тяжелом положении аграриев рассказал депутат Раду Мудряк. По его мнению, в стране так и не принимают закон о внутренней торговле, который предусматривает наличие 50% товаров местного производства на полках супермаркетов.